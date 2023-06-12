https://ria.ru/20230612/udary-1877652695.html

Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам

Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам - РИА Новости, 12.06.2023

Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:37

2023-06-12T15:37

2023-06-12T17:47

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет военного смысла."Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сём, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого", - сказал он во время общения с лауреатами госпремий в Кремле.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, вооруженные силы украины