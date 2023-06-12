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Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 12.06.2023 (обновлено: 17:47 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/udary-1877652695.html
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам - РИА Новости, 12.06.2023
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:37
2023-06-12T17:47
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет военного смысла."Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сём, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого", - сказал он во время общения с лауреатами госпремий в Кремле.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам

Путин возмутился тем, что ВСУ ведут обстрелы жилых кварталов и гуманитарных объектов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет военного смысла.
"Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сём, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого", - сказал он во время общения с лауреатами госпремий в Кремле.
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