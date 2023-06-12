https://ria.ru/20230612/udary-1877652695.html
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам - РИА Новости, 12.06.2023
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:37
2023-06-12T15:37
2023-06-12T17:47
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет военного смысла."Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сём, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого", - сказал он во время общения с лауреатами госпремий в Кремле.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам
Путин возмутился тем, что ВСУ ведут обстрелы жилых кварталов и гуманитарных объектов
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин нанесения украинскими войсками ударов по жилым районам и гуманитарным объектам, это не имеет военного смысла.
"Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сём, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого", - сказал он во время общения с лауреатами госпремий в Кремле.
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