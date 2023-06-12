https://ria.ru/20230612/udar-1877679646.html

"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону

"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону - РИА Новости, 12.06.2023

"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону

Президент России Владимир Путин вместе с международными союзниками нанес мощный удар по политике и мировому главенству США, заявил американский журналист... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:10

2023-06-12T19:10

2023-06-12T20:39

в мире

сша

россия

китай

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с международными союзниками нанес мощный удар по политике и мировому главенству США, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News."То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля — это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах. Может быть, вы лучше поймете меня, если я скажу, что США занимаются чем-то вроде перестановки шезлонгов на "Титанике". Их действия ничего не изменят", — отметил ведущий.Журналист утверждает, что Россия совместно с Китаем нанесли ряд ударов по главенству США: влияние обеих стран становится все сильнее на Ближнем Востоке, в то время как влияние Вашингтона ослабевает, а политика Белого дома по изоляции стран этого региона терпит крах. Китай собирается возвести военную базу на Кубе рядом с Америкой, а финансовые инициативы России и стран БРИКС дестабилизируют глобальное господство доллара США."Путин и Китай теперь имеют огромный перевес", — указал Моррис.

https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html

сша

россия

китай

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в мире, сша, россия, китай, владимир путин, брикс