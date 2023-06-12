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"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону - РИА Новости, 12.06.2023
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19:10 12.06.2023 (обновлено: 20:39 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/udar-1877679646.html
"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону
"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону - РИА Новости, 12.06.2023
"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону
Президент России Владимир Путин вместе с международными союзниками нанес мощный удар по политике и мировому главенству США, заявил американский журналист... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:10
2023-06-12T20:39
в мире
сша
россия
китай
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с международными союзниками нанес мощный удар по политике и мировому главенству США, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.&quot;То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля — это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах. Может быть, вы лучше поймете меня, если я скажу, что США занимаются чем-то вроде перестановки шезлонгов на &quot;Титанике&quot;. Их действия ничего не изменят&quot;, — отметил ведущий.Журналист утверждает, что Россия совместно с Китаем нанесли ряд ударов по главенству США: влияние обеих стран становится все сильнее на Ближнем Востоке, в то время как влияние Вашингтона ослабевает, а политика Белого дома по изоляции стран этого региона терпит крах. Китай собирается возвести военную базу на Кубе рядом с Америкой, а финансовые инициативы России и стран БРИКС дестабилизируют глобальное господство доллара США.&quot;Путин и Китай теперь имеют огромный перевес&quot;, — указал Моррис.
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в мире, сша, россия, китай, владимир путин, брикс
В мире, США, Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС
"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону

Американский ведущий Моррис: Путин нанес мощный удар по политике и главенству США

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ
Президент России Владимир Путин на заседании Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин на заседании Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с международными союзниками нанес мощный удар по политике и мировому главенству США, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.
«

"То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля — это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах. Может быть, вы лучше поймете меня, если я скажу, что США занимаются чем-то вроде перестановки шезлонгов на "Титанике". Их действия ничего не изменят", — отметил ведущий.

Журналист утверждает, что Россия совместно с Китаем нанесли ряд ударов по главенству США: влияние обеих стран становится все сильнее на Ближнем Востоке, в то время как влияние Вашингтона ослабевает, а политика Белого дома по изоляции стран этого региона терпит крах. Китай собирается возвести военную базу на Кубе рядом с Америкой, а финансовые инициативы России и стран БРИКС дестабилизируют глобальное господство доллара США.
«

"Путин и Китай теперь имеют огромный перевес", — указал Моррис.

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