"Поставил шах". В США рассказали о тяжелейшем ударе Путина по Вашингтону
Американский ведущий Моррис: Путин нанес мощный удар по политике и главенству США
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ
Президент России Владимир Путин на заседании Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с международными союзниками нанес мощный удар по политике и мировому главенству США, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.
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"То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля — это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах. Может быть, вы лучше поймете меня, если я скажу, что США занимаются чем-то вроде перестановки шезлонгов на "Титанике". Их действия ничего не изменят", — отметил ведущий.
Журналист утверждает, что Россия совместно с Китаем нанесли ряд ударов по главенству США: влияние обеих стран становится все сильнее на Ближнем Востоке, в то время как влияние Вашингтона ослабевает, а политика Белого дома по изоляции стран этого региона терпит крах. Китай собирается возвести военную базу на Кубе рядом с Америкой, а финансовые инициативы России и стран БРИКС дестабилизируют глобальное господство доллара США.
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"Путин и Китай теперь имеют огромный перевес", — указал Моррис.