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Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку - РИА Новости, 12.06.2023
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14:35 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ubiystvo-1877638703.html
Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку
Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку - РИА Новости, 12.06.2023
Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку
Пенсионер из Нидерландов застрелил 11-летнюю британскую девочку, которая вместе со своей сестрой играла во дворе своего дома на западе Франции, сообщает издание РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:35
2023-06-12T14:35
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пенсионер из Нидерландов застрелил 11-летнюю британскую девочку, которая вместе со своей сестрой играла во дворе своего дома на западе Франции, сообщает издание Telegramme. Инцидент произошел вечером в воскресенье в бретонской деревушке Сен-Эрбо (департамент Финистер). Девочка вместе со своей восьмилетней сестрой качалась на качелях, когда их сосед внезапно открыл стрельбу по семье. Согласно прокуратуре города Кемпер, 11-летняя девочка была убита, ее отец тяжело ранен и находится в критическом состоянии, мать получила не угрожающие жизни ранения. Младшая сестра не пострадала. Семья граждан Великобритании жила в деревне не менее пяти лет. Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе, им оказался 71-летний пенсионер из Нидерландов. Сразу после стрельбы он забаррикадировался в своем доме, но потом сдался жандармам. Он вместе со своей женой переселился в Сен-Эрбо три года назад. Радио France Bleu сообщает, что стрелявший находился под воздействием наркотиков. Предполагается, что мотивом преступления мог быть спор из-за участка земли между двух владений.
https://ria.ru/20230423/shpion-1867165411.html
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в мире, нидерланды, франция, великобритания
В мире, Нидерланды, Франция, Великобритания
Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку

Во Франции пенсионер из Нидерландов убил 11-летнюю британскую девочку, игравшую во дворе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пенсионер из Нидерландов застрелил 11-летнюю британскую девочку, которая вместе со своей сестрой играла во дворе своего дома на западе Франции, сообщает издание Telegramme.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в бретонской деревушке Сен-Эрбо (департамент Финистер). Девочка вместе со своей восьмилетней сестрой качалась на качелях, когда их сосед внезапно открыл стрельбу по семье. Согласно прокуратуре города Кемпер, 11-летняя девочка была убита, ее отец тяжело ранен и находится в критическом состоянии, мать получила не угрожающие жизни ранения. Младшая сестра не пострадала.
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Радио France Bleu сообщает, что стрелявший находился под воздействием наркотиков. Предполагается, что мотивом преступления мог быть спор из-за участка земли между двух владений.
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