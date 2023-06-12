https://ria.ru/20230612/ubiystvo-1877638703.html

Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку

Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку - РИА Новости, 12.06.2023

Во Франции пенсионер из Нидерландов застрелил британскую девочку

Пенсионер из Нидерландов застрелил 11-летнюю британскую девочку, которая вместе со своей сестрой играла во дворе своего дома на западе Франции, сообщает издание РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:35

2023-06-12T14:35

2023-06-12T14:35

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пенсионер из Нидерландов застрелил 11-летнюю британскую девочку, которая вместе со своей сестрой играла во дворе своего дома на западе Франции, сообщает издание Telegramme. Инцидент произошел вечером в воскресенье в бретонской деревушке Сен-Эрбо (департамент Финистер). Девочка вместе со своей восьмилетней сестрой качалась на качелях, когда их сосед внезапно открыл стрельбу по семье. Согласно прокуратуре города Кемпер, 11-летняя девочка была убита, ее отец тяжело ранен и находится в критическом состоянии, мать получила не угрожающие жизни ранения. Младшая сестра не пострадала. Семья граждан Великобритании жила в деревне не менее пяти лет. Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе, им оказался 71-летний пенсионер из Нидерландов. Сразу после стрельбы он забаррикадировался в своем доме, но потом сдался жандармам. Он вместе со своей женой переселился в Сен-Эрбо три года назад. Радио France Bleu сообщает, что стрелявший находился под воздействием наркотиков. Предполагается, что мотивом преступления мог быть спор из-за участка земли между двух владений.

https://ria.ru/20230423/shpion-1867165411.html

https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, франция, великобритания