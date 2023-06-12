Кузнецова рассказала о значении указа об укреплении традиционных ценностей
Депутат Кузнецова: указ об укреплении традиционных ценностей может стать основой идеологии
Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Указ президента России "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" может стать основой идеологии России, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Я бы назвала этот документ основой идеологии… этот документ может стать основой идеологии страны", - сказала она в ходе просветительского марафона "Россия в лицах", организованного обществом "Знание".
Сенатор Совета Федерации Наталия Косихина также отметила важность данного указа, который "играет одну из важнейших ролей для сохранения морально-нравственных устоев, необходимых для развития России".
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"Указ президента России играет огромную роль не только для нынешнего поколения, но и для подрастающей молодежи. Нам необходимо, прежде всего, поддерживать всех, кто ратует за сохранение и укрепление традиционных ценностей. Одним из важнейших направлений при принятии поправок в Конституцию России стала защита и поддержка семьи. Создание брака, отцовство и материнство, в особенности, когда женщина принимает решение стать многодетной мамой - это то, что необходимо не просто популяризировать среди молодежи, но также и поддерживать!" - подчеркнула Косихина, добавив, что не сомневается в том, что данное решение окажет положительное влияние на мнение молодого поколения по вопросам поддержки исконно русских ценностей.
Указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был опубликован 9 ноября. В документе сказано, что Россия рассматривает традиционные ценности как "основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".