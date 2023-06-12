https://ria.ru/20230612/tsennosti-1877626894.html

Кузнецова рассказала о значении указа об укреплении традиционных ценностей

Кузнецова рассказала о значении указа об укреплении традиционных ценностей - РИА Новости, 12.06.2023

Кузнецова рассказала о значении указа об укреплении традиционных ценностей

Указ президента России "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" может... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:10

2023-06-12T13:10

2023-06-12T13:10

россия

анна кузнецова

владимир путин

совет федерации рф

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762167647_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_ef2e00ea776f53dbed580f6fee7abc0b.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Указ президента России "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" может стать основой идеологии России, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Я бы назвала этот документ основой идеологии… этот документ может стать основой идеологии страны", - сказала она в ходе просветительского марафона "Россия в лицах", организованного обществом "Знание". Сенатор Совета Федерации Наталия Косихина также отметила важность данного указа, который "играет одну из важнейших ролей для сохранения морально-нравственных устоев, необходимых для развития России". "Указ президента России играет огромную роль не только для нынешнего поколения, но и для подрастающей молодежи. Нам необходимо, прежде всего, поддерживать всех, кто ратует за сохранение и укрепление традиционных ценностей. Одним из важнейших направлений при принятии поправок в Конституцию России стала защита и поддержка семьи. Создание брака, отцовство и материнство, в особенности, когда женщина принимает решение стать многодетной мамой - это то, что необходимо не просто популяризировать среди молодежи, но также и поддерживать!" - подчеркнула Косихина, добавив, что не сомневается в том, что данное решение окажет положительное влияние на мнение молодого поколения по вопросам поддержки исконно русских ценностей. Указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был опубликован 9 ноября. В документе сказано, что Россия рассматривает традиционные ценности как "основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".

https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html

https://ria.ru/20230310/traditsionnye-1857133557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, анна кузнецова, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, общество