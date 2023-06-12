https://ria.ru/20230612/trevoga-1877582714.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.06.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T02:25

2023-06-12T02:25

2023-06-12T02:25

специальная военная операция на украине

украина

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сумская область

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 02.04 и в 02.05 (совпадает с мск). Ранее в ночь на понедельник тревога также прозвучала в Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230612/obstrel-1877579257.html

украина

россия

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