https://ria.ru/20230612/tramp-1877605331.html

Эксперты считают, что Трампа могут помиловать

Эксперты считают, что Трампа могут помиловать - РИА Новости, 12.06.2023

Эксперты считают, что Трампа могут помиловать

Бывший президент США Дональд Трамп в случае признания его вины по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами может быть помилован в обмен на... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:31

2023-06-12T10:31

2023-06-12T10:31

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае признания его вины по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами может быть помилован в обмен на обещание прекратить президентскую кампанию и впредь не баллотироваться на пост главы государства, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. В минувшую пятницу Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами (штат Флорида) в предстоящий вторник. В Демократической партии США выражают беспокойство, что даже тюремный срок не в состоянии заглушить политические амбиции Трампа, поскольку в стране не существует закона, запрещающего американцам баллотироваться из мест лишения свободы. Американская история уже знала такие случае – так, в 1920 году Юджин Дебс участвовал в президентской гонке, находясь в заключении в тюрьме в Атланте за антивоенную речь. "Я считаю, что, если его осудят, он отсидит минимальный срок и будет помилован тем, кто займет пост президента", - полагает бывший помощник прокурора в округе Броуард (штат Флорида) Дэвид Кэннэди. По словам юриста, бывший хозяин Белого дома может предпринять попытку добиться своего освобождения через сделку о признании вины, в частности, пообещав отказаться от своих президентских амбиций. Кэннэди прогнозировал, что Трамп, скорее всего, будет осужден. Это, в свою очередь, послужит сигналом прочим американским политикам его уровня о том, что их юридическая неприкосновенность не является гарантированной. Бывшая помощница прокурора округа Колумбия и эксперт в области уголовного права Кэми Чавис заявила РИА Новости, что считает достаточной доказательную базу минюста США для признания экс-президента виновным в суде. В свою очередь, политический консультант Мишель Уотли предостерегла, что у судебного преследования Трампа есть и обратная сторона, которая выражается в возможной реакции поддерживающей его части американцев. "Я знаю, что обвинительный приговор подстегнет его сторонников… Они не оставят его, поскольку он выполнил свои обещания перед ними", - сказала Уотли, выразив в противовес другим экспертам уверенность в том, что состояние и семейные связи Трампа позволят ему избежать обвинительного приговора.

https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп