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Эксперты считают, что Трампа могут помиловать - РИА Новости, 12.06.2023
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10:31 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/tramp-1877605331.html
Эксперты считают, что Трампа могут помиловать
Эксперты считают, что Трампа могут помиловать - РИА Новости, 12.06.2023
Эксперты считают, что Трампа могут помиловать
Бывший президент США Дональд Трамп в случае признания его вины по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами может быть помилован в обмен на... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:31
2023-06-12T10:31
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае признания его вины по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами может быть помилован в обмен на обещание прекратить президентскую кампанию и впредь не баллотироваться на пост главы государства, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. В минувшую пятницу Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами (штат Флорида) в предстоящий вторник. В Демократической партии США выражают беспокойство, что даже тюремный срок не в состоянии заглушить политические амбиции Трампа, поскольку в стране не существует закона, запрещающего американцам баллотироваться из мест лишения свободы. Американская история уже знала такие случае – так, в 1920 году Юджин Дебс участвовал в президентской гонке, находясь в заключении в тюрьме в Атланте за антивоенную речь. "Я считаю, что, если его осудят, он отсидит минимальный срок и будет помилован тем, кто займет пост президента", - полагает бывший помощник прокурора в округе Броуард (штат Флорида) Дэвид Кэннэди. По словам юриста, бывший хозяин Белого дома может предпринять попытку добиться своего освобождения через сделку о признании вины, в частности, пообещав отказаться от своих президентских амбиций. Кэннэди прогнозировал, что Трамп, скорее всего, будет осужден. Это, в свою очередь, послужит сигналом прочим американским политикам его уровня о том, что их юридическая неприкосновенность не является гарантированной. Бывшая помощница прокурора округа Колумбия и эксперт в области уголовного права Кэми Чавис заявила РИА Новости, что считает достаточной доказательную базу минюста США для признания экс-президента виновным в суде. В свою очередь, политический консультант Мишель Уотли предостерегла, что у судебного преследования Трампа есть и обратная сторона, которая выражается в возможной реакции поддерживающей его части американцев. "Я знаю, что обвинительный приговор подстегнет его сторонников… Они не оставят его, поскольку он выполнил свои обещания перед ними", - сказала Уотли, выразив в противовес другим экспертам уверенность в том, что состояние и семейные связи Трампа позволят ему избежать обвинительного приговора.
https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Эксперты считают, что Трампа могут помиловать

Эксперты считают, что Трамп может быть помилован в обмен на отказ участвовать в выборах

© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае признания его вины по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами может быть помилован в обмен на обещание прекратить президентскую кампанию и впредь не баллотироваться на пост главы государства, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
В минувшую пятницу Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами (штат Флорида) в предстоящий вторник.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Орбан призвал Трампа не сдаваться
10 июня, 14:02
В Демократической партии США выражают беспокойство, что даже тюремный срок не в состоянии заглушить политические амбиции Трампа, поскольку в стране не существует закона, запрещающего американцам баллотироваться из мест лишения свободы. Американская история уже знала такие случае – так, в 1920 году Юджин Дебс участвовал в президентской гонке, находясь в заключении в тюрьме в Атланте за антивоенную речь.
«
"Я считаю, что, если его осудят, он отсидит минимальный срок и будет помилован тем, кто займет пост президента", - полагает бывший помощник прокурора в округе Броуард (штат Флорида) Дэвид Кэннэди. По словам юриста, бывший хозяин Белого дома может предпринять попытку добиться своего освобождения через сделку о признании вины, в частности, пообещав отказаться от своих президентских амбиций.
Кэннэди прогнозировал, что Трамп, скорее всего, будет осужден. Это, в свою очередь, послужит сигналом прочим американским политикам его уровня о том, что их юридическая неприкосновенность не является гарантированной.
Бывшая помощница прокурора округа Колумбия и эксперт в области уголовного права Кэми Чавис заявила РИА Новости, что считает достаточной доказательную базу минюста США для признания экс-президента виновным в суде.
В свою очередь, политический консультант Мишель Уотли предостерегла, что у судебного преследования Трампа есть и обратная сторона, которая выражается в возможной реакции поддерживающей его части американцев.
"Я знаю, что обвинительный приговор подстегнет его сторонников… Они не оставят его, поскольку он выполнил свои обещания перед ними", - сказала Уотли, выразив в противовес другим экспертам уверенность в том, что состояние и семейные связи Трампа позволят ему избежать обвинительного приговора.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Трамп заявил, что его не остановить, несмотря на предъявленные обвинения
10 июня, 23:16
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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