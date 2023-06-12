https://ria.ru/20230612/tramp-1877589439.html

Эксперты назвали ошибку Трампа во время встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году

Эксперты назвали ошибку Трампа во время встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году - РИА Новости, 12.06.2023

Эксперты назвали ошибку Трампа во время встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году

На первой в истории встрече лидеров США и КНДР, состоявшейся ровно 5 лет назад, прозвучало множество обещаний как с американской стороны, так и с... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T07:11

2023-06-12T07:11

2023-06-12T07:11

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На первой в истории встрече лидеров США и КНДР, состоявшейся ровно 5 лет назад, прозвучало множество обещаний как с американской стороны, так и с северокорейской, однако, в отличие от Пхеньяна, Вашингтон не спешил выполнять их, что в итоге привело к провалу переговорного процесса. Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали, в чем была главная ошибка Дональда Трампа, к каким последствиям она привела, и ответили на вопрос, возможно ли в будущем повторение подобной встречи. Первый в истории саммит США и КНДР – встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына – прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов. Не бизнес встречаОценивая итоги и значение исторического саммита директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов заявил РИА Новости, что причиной неудачи усилий США был изначально неправильный подход в оценке задач переговоров и методов их ведения. "Трамп имел представление о том, что переговоры с Ким Чен Ыном чем-то должны напоминать чисто бизнес-переговоры, то есть один лидер, который быстро все решает, который делает интересное предложение, а Ким Чен Ын на него должен согласиться. Сейчас уже видно, что Трампа предупреждали о том, что политические переговоры с Ким Чен Ыном - это довольно сложный момент, но Трамп тогда не послушался. И его идея на самом деле ухудшила ситуацию, а не улучшила", - сказал Маслов.Он отметил, что Трамп не учел того факта, что задача лидера КНДР состояла не просто в заключении "какой-то деловой сделки", а в укреплении обороноспособности и обеспечении развития своей страны. "Ким Чен Ын не услышал от США тех предложений, которые бы обеспечивали именно национальную безопасность и устойчивость развития Кореи. Как следствие, оказалось, что Трамп дезавуировал американскую политику, и ситуация только пошла по нарастающей. Ким Чен Ын был нацелен на целый ряд переговоров. Мы видим, что первоначально один из полигонов был уничтожен, многие испытания были приостановлены, и все ждали продолжения предложений. Но их не прозвучало, и, как следствие, ситуация ухудшилась, а не улучшилась", – отметил эксперт. Уже 27-28 февраля 2019 года состоялся второй саммит США - КНДР в столице Вьетнама в расширенном формате. Это была вторая встреча тет-а-тет, на которой лидеры стран обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне 2018 года. Тем не менее, президент США и лидер КНДР не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое. "Провал вьетнамской встречи показал, что Трамп прибыл вообще без каких бы то ни было предложений. Он не сделал главного предложения: о допущении КНДР до мировой политики. То есть КНДР все равно в рамках политики Трампа оставалась государством маргинальным", – заявил Маслов. "Первый этап переговоров был успешным, потому что впервые КНДР и США встретились. Тогда речь шла о потенциальной возможности неконтролируемого развития ядерного оружия в КНДР. Если мы берем вьетнамскую встречу, это абсолютный дипломатический провал США, неготовность и непонимание ситуации и, самое главное, желание решить проблему в одиночку, когда есть и другие интересанты: Китай и Россия. То, что мы видим сегодня, например, развитие ядерной программы Южной Кореи, это продолжение того, что тогда провалились переговоры с КНДР", – сказал эксперт. Маслов обратил внимание и на еще один отрицательный аспект действий Трампа - стагнацию усилий в рамках шестистороннего переговорного формата по корейской проблеме (Россия, Китай, США, КНДР, Южная Корея, Япония). "Он не двигал ситуацию ни в какую сторону, но это не значит, что сама по себе шестисторонняя комиссия была неправильной или ненужной. Это была на тот момент единственная работоспособная площадка для обсуждений", – заключил Маслов. Снижение градуса, но не решение проблемыТрамп пошел на переговоры, потому что он несколько самонадеянно рассчитывал на то, что ему каким-то образом удастся решить северокорейскую ядерную проблему, согласен профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков. "Не понимая того, как видит мир северокорейское руководство, Трамп считал, что, если он пообещает северокорейцам достаточное материальное вознаграждение, те согласятся на серьезные уступки по ядерному вопросу. Это было наивно… С другой стороны, в ходе переговоров были решены довольно важные задачи. Ситуация на конец 2017 года была напряженной. Начало переговоров позволило существенно снизить градус напряженности и, возможно, даже избежать военного конфликта в регионе", - сказал эксперт. По словам Ланькова, любые переговоры с Северной Кореей должны быть переговорами по контролю над вооружениями, но касаться частичного сокращения или свертывания северокорейской ядерной программы, а не ее ликвидации в обмен на снятие санкций. Таким образом, любой договор в области сокращения или ограничения ядерного оружия КНДР "фактически будет означать признание Северной Кореи ядерной державой", но на это администрация США пойти не может, неважно, кто конкретно занимает пост президента. "Ее обвинят в сдаче, капитуляции, слабохарактерности, потому что они признали за некой далекой и "странноватой" азиатской диктатурой право быть ядерной державой. С точки зрения (нынешнего президента США Джо) Байдена, любой компромисс с Северной Кореей, который не может быть представлен как шаг по пути к ядерному разоружению КНДР, является проблематичным. На эти шаги Байден не пойдет. Если следующим президентом будет Трамп или ему подобный, то некоторые шансы на переговоры есть, но не очень большие. При Байдене переговоров не будет", - сказал Ланьков. Тем не менее, он не исключил, что могут пройти встречи дипломатов, контакты могут поддерживаться, но только в формате обмена точками зрений. Говоря о возможностях КНДР в ядерной сфере, Ланьков отметил, что Пхеньян не жалеет ресурсов на данную программу и рано или поздно они решат и вопрос прорыва американской ПРО. "Другое дело, что это может произойти не сейчас, а через 10 или 20 лет. Хотя северокорейцы обычно решают свои задачи с опережением графика", – уверен эксперт. Определенная "безбашенность" Трампа и достаточный прагматизм Ким Чен Ына привели к тому, что состоялись два саммита, но договоренности были обречены, заявил РИА Новости сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. "После первого (саммита – ред.) было много надежд, и сам факт саммита был практически нереален, потому что Трампа очень сильно критиковали за сам факт того, что президент США сидит за одним столом с руководителем страны из "Оси зла" и не обсуждает безоговорочную капитуляцию… Договориться они не могли. На определенном этапе для того, чтобы сделать следующий шаг, каждая из сторон должна была пойти на неприемлемые уступки. При этом давление на Трампа было, пожалуй, даже больше, чем давление на Ким Чен Ына, потому что сам факт переговоров уже воспринимался как неприемлемая уступка", – отметил эксперт. Асмолов заявил, что возврат к переговорам возможен, только если стороны будут предпринимать действия, направленные на консенсус. "Байденовская администрация этого не может, потому что главное, чтобы было "не так, как при Трампе", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230501/kndr-1868924420.html

https://ria.ru/20230531/raketa-1875219386.html

https://ria.ru/20230602/kndr-1875886969.html

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сша, китай, россия, дональд трамп, ким чен ын, константин асмолов, российская академия наук, в мире