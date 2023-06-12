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ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/tela-1877687350.html
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде - РИА Новости, 12.06.2023
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде
Командование украинских войск никак не заботится об эвакуации тел погибших боевиков на линии боевого соприкосновения под Угледаром. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:39
2023-06-12T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
угледар
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Командование украинских войск никак не заботится об эвакуации тел погибших боевиков на линии боевого соприкосновения под Угледаром. "Тела лежат еще с октября месяца. Из уже телами-то не назовешь. Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. Есть среди них заминированные. Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели. Так они поступают со своими бойцами", - рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Педагог". По словам офицера, командование украинских войск ни разу не пыталось выйти на контакт и запросить обмен телами погибших. "Выходить на нас никто не пытался. Мы же всегда готовы к контакту, хотя знаем, как они поступают с нашими ребятами", - говорит "Педагог".Над телами российских военных украинские боевики систематически издеваются, уверяет замполит.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876722845.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, угледар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Угледар
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде

Замполит добровольческого отряда: ВСУ не забирают тела погибших под Угледаром месяцами

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Командование украинских войск никак не заботится об эвакуации тел погибших боевиков на линии боевого соприкосновения под Угледаром.
"Тела лежат еще с октября месяца. Из уже телами-то не назовешь. Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. Есть среди них заминированные. Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели. Так они поступают со своими бойцами", - рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Педагог".
По словам офицера, командование украинских войск ни разу не пыталось выйти на контакт и запросить обмен телами погибших.
"Выходить на нас никто не пытался. Мы же всегда готовы к контакту, хотя знаем, как они поступают с нашими ребятами", - говорит "Педагог".
Над телами российских военных украинские боевики систематически издеваются, уверяет замполит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаУгледар
 
 
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