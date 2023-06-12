https://ria.ru/20230612/tela-1877687350.html
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде - РИА Новости, 12.06.2023
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде
Командование украинских войск никак не заботится об эвакуации тел погибших боевиков на линии боевого соприкосновения под Угледаром. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:39
2023-06-12T20:39
2023-06-12T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
угледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Командование украинских войск никак не заботится об эвакуации тел погибших боевиков на линии боевого соприкосновения под Угледаром. "Тела лежат еще с октября месяца. Из уже телами-то не назовешь. Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. Есть среди них заминированные. Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели. Так они поступают со своими бойцами", - рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Педагог". По словам офицера, командование украинских войск ни разу не пыталось выйти на контакт и запросить обмен телами погибших. "Выходить на нас никто не пытался. Мы же всегда готовы к контакту, хотя знаем, как они поступают с нашими ребятами", - говорит "Педагог".Над телами российских военных украинские боевики систематически издеваются, уверяет замполит.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876722845.html
украина
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, угледар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Угледар
ВСУ не забирают тела погибших месяцами, рассказали в добровольческом отряде
Замполит добровольческого отряда: ВСУ не забирают тела погибших под Угледаром месяцами
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Командование украинских войск никак не заботится об эвакуации тел погибших боевиков на линии боевого соприкосновения под Угледаром.
"Тела лежат еще с октября месяца. Из уже телами-то не назовешь. Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. Есть среди них заминированные. Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели. Так они поступают со своими бойцами", - рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Педагог".
По словам офицера, командование украинских войск ни разу не пыталось выйти на контакт и запросить обмен телами погибших.
"Выходить на нас никто не пытался. Мы же всегда готовы к контакту, хотя знаем, как они поступают с нашими ребятами", - говорит "Педагог".
Над телами российских военных украинские боевики систематически издеваются, уверяет замполит.
Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных