https://ria.ru/20230612/tayna-1877585695.html
Разгадка тайны пропавшего 56 лет назад чемпиона ошеломила его родных
Разгадка тайны пропавшего 56 лет назад чемпиона ошеломила его родных - РИА Новости, 12.06.2023
Разгадка тайны пропавшего 56 лет назад чемпиона ошеломила его родных
В английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести, пишет таблоид The Daily Mail. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T04:29
2023-06-12T04:29
2023-06-12T13:10
в мире
англия
ноттингемшир
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести, пишет таблоид The Daily Mail.По данным издания, в конце апреля во время сельскохозяйственных работ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти, который впоследствии был идентифицирован как Альфред Суинско, загадочно исчезнувший в январе 1967 года. Суинско, работавший шахтером и, по данным Mirror, бывший чемпионом по голубиным гонкам, в день пропажи выпивал в баре деревни Пинкстон вместе с двумя сыновьями, вечером он вышел в туалет и больше не вернулся.Опознать мужчину удалось благодаря его внуку, 60-летнему Расселу Лоубриджу, который увидел новость о находке в поле, находящемся недалеко от бара, и опознал среди останков знакомые вещи. "Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий", — рассказал он.Как пишет Daily Mail, четверо из шестерых детей Суинско все еще живы, а его дочь Джули, которой сейчас 82 года, заявила, что новость о судьбе отца совершенно сломила и вогнала ее в истерику. "В то время мне было 25 лет, я работала на фабрике и помню, как однажды пришла домой с работы, а люди сказали, что не могут найти папу", — посетовала женщина, призвав неравнодушных помочь с поисками убийцы.По словам Лоубриджа, сын Суинско по имени Гэри умер еще в 2012 году, так и не узнав, что случилось с его отцом в тот вечер, это "преследовало его всю жизнь". "Он просто помнит, как его отец дал ему банкноту в десять шиллингов, сказав, чтобы он выпил еще, а после никогда больше его не видел", — рассказал мужчина.На данный момент полицейские пытаются установить все обстоятельства и детали событий того вечера, когда пропал Суинско. Они полагают, что мужчина был убит, а затем захоронен в поле. По словам помощника главного констебля Роба Гриффина, полиция, несмотря на прошедшие годы, будет использовать все возможности, чтобы найти убийцу. При этом он признал вероятность того, что причастные к гибели мужчины могут быть уже мертвы.
https://ria.ru/20230405/ischeznuvshaya-1862977438.html
https://ria.ru/20230521/ubiystvo-1872912729.html
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в мире, англия, ноттингемшир
В мире, Англия, Ноттингемшир
Разгадка тайны пропавшего 56 лет назад чемпиона ошеломила его родных
DM: в Англии случайно нашли останки мужчины, пропавшего без вести 56 лет назад
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
В английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести, пишет
таблоид The Daily Mail.
По данным издания, в конце апреля во время сельскохозяйственных работ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти, который впоследствии был идентифицирован как Альфред Суинско, загадочно исчезнувший в январе 1967 года. Суинско, работавший шахтером и, по данным Mirror, бывший чемпионом по голубиным гонкам, в день пропажи выпивал в баре деревни Пинкстон вместе с двумя сыновьями, вечером он вышел в туалет и больше не вернулся.
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Опознать мужчину удалось благодаря его внуку, 60-летнему Расселу Лоубриджу, который увидел новость о находке в поле, находящемся недалеко от бара, и опознал среди останков знакомые вещи. "Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий", — рассказал он.
Как пишет Daily Mail, четверо из шестерых детей Суинско все еще живы, а его дочь Джули, которой сейчас 82 года, заявила, что новость о судьбе отца совершенно сломила и вогнала ее в истерику. "В то время мне было 25 лет, я работала на фабрике и помню, как однажды пришла домой с работы, а люди сказали, что не могут найти папу", — посетовала женщина, призвав неравнодушных помочь с поисками убийцы.
По словам Лоубриджа, сын Суинско по имени Гэри умер еще в 2012 году, так и не узнав, что случилось с его отцом в тот вечер, это "преследовало его всю жизнь". "Он просто помнит, как его отец дал ему банкноту в десять шиллингов, сказав, чтобы он выпил еще, а после никогда больше его не видел", — рассказал мужчина.
На данный момент полицейские пытаются установить все обстоятельства и детали событий того вечера, когда пропал Суинско. Они полагают, что мужчина был убит, а затем захоронен в поле. По словам помощника главного констебля Роба Гриффина, полиция, несмотря на прошедшие годы, будет использовать все возможности, чтобы найти убийцу. При этом он признал вероятность того, что причастные к гибели мужчины могут быть уже мертвы.
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