https://ria.ru/20230612/tayfun-1877586761.html

К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол"

К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол" - РИА Новости, 12.06.2023

К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол"

Тайфун "Гучол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, приближается к восточному побережью страны, предупреждает главное метеорологическое управление. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T05:10

2023-06-12T05:10

2023-06-12T05:10

в мире

япония

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ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Тайфун "Гучол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, приближается к восточному побережью страны, предупреждает главное метеорологическое управление. Вечером в понедельник тайфун подойдет к островам Идзу и архипелагу Огасавара. Давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость ветра - 25 метров в секунду, при порывах - 35 метров в секунду. По мере приближения тайфуна к утру вторника на островах Идзу скорость ветра составит 18 метров, при порывах - 30 метров в секунду, на Огасаваре - 15 метров в секунду, при порывах - 25 метров в секунду. Ожидаются волны высотой шесть метров.

https://ria.ru/20230603/tayfun-1875905531.html

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в мире, япония