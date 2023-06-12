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К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол" - РИА Новости, 12.06.2023
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05:10 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/tayfun-1877586761.html
К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол"
К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол" - РИА Новости, 12.06.2023
К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол"
Тайфун "Гучол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, приближается к восточному побережью страны, предупреждает главное метеорологическое управление. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T05:10
2023-06-12T05:10
в мире
япония
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ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Тайфун "Гучол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, приближается к восточному побережью страны, предупреждает главное метеорологическое управление. Вечером в понедельник тайфун подойдет к островам Идзу и архипелагу Огасавара. Давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость ветра - 25 метров в секунду, при порывах - 35 метров в секунду. По мере приближения тайфуна к утру вторника на островах Идзу скорость ветра составит 18 метров, при порывах - 30 метров в секунду, на Огасаваре - 15 метров в секунду, при порывах - 25 метров в секунду. Ожидаются волны высотой шесть метров.
https://ria.ru/20230603/tayfun-1875905531.html
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в мире, япония
В мире, Япония
К восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол"

JMA: к восточному побережью Японии приближается тайфун "Гучол" с порядковым номером три

© AP Photo / Kiichiro SatoЖитель Японии с зонтом при сильном ветре
Житель Японии с зонтом при сильном ветре - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Житель Японии с зонтом при сильном ветре. Архивное фото
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ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Тайфун "Гучол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, приближается к восточному побережью страны, предупреждает главное метеорологическое управление.
Вечером в понедельник тайфун подойдет к островам Идзу и архипелагу Огасавара.
Давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость ветра - 25 метров в секунду, при порывах - 35 метров в секунду.
По мере приближения тайфуна к утру вторника на островах Идзу скорость ветра составит 18 метров, при порывах - 30 метров в секунду, на Огасаваре - 15 метров в секунду, при порывах - 25 метров в секунду. Ожидаются волны высотой шесть метров.
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