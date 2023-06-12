Посредники в конфликте в Судане высоко оценили итоги 24-часового перемирия
МИД Саудовской Аравии: интенсивность боевых действий в Судане снижалась во время перемирия
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Представители Саудовской Аравии и США, выступающие в роли посредников между сторонами конфликта в Судане, отметили снижение интенсивности боевых действий во время 24-часового перемирия, которое действовало 10 июня, говорится в размещенном саудовским МИД в Twitter заявлении от имени посредников.
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"Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования во время действия режима прекращения огня 10 июня продемонстрировали эффективный контроль над своими войсками, что привело к снижению интенсивности военных действий по всему Судану и позволило доставить необходимую гуманитарную помощь, а также осуществить отдельные шаги для выстраивания доверия", - отметили посредники.
При этом они выразили сожаление в связи с тем, что стороны конфликта вернулись к активным боевым действиям сразу после окончания краткосрочного перемирия. Посредники заявили о готовности возобновить переговоры между конфликтующими сторонами в саудовской Джидде, если те продемонстрируют желание следовать предыдущим договоренностям, достигнутым во время переговоров в Саудовской Аравии. Данные договоренности, в частности, предусматривают отказ от ведения военных действий в городах.
В Судане с 15 апреля идут бои между частями регулярной армии и Силами быстрого реагирования. Переговоры между делегациями воюющих сторон в саудовской Джидде были прерваны по решению посредников из-за несоблюдения сторонами кратковременных перемирий.