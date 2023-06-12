https://ria.ru/20230612/strakhi-1877215978.html
Меня тянет к мужчинам, которые причиняют боль. "Страхи/Детские травмы"
Меня тянет к мужчинам, которые причиняют боль. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 12.06.2023
Меня тянет к мужчинам, которые причиняют боль. "Страхи/Детские травмы"
Екатерина выбирает эмоционально недоступных мужчин, которые напоминают отца. Он никогда не интересовался жизнью героини, был холоден. Между родителями отношения тоже были натянутыми — любви в этом браке не было, отец с матерью много скандалили. Екатерина "впитала" такую модель отношений, понимая что это не норма. Как "перестроить" свое мышление?
2023-06-12T12:00
2023-06-12T12:00
2023-06-12T12:00
страхи
наталья лосева
психология
семья
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Меня тянет к мужчинам, которые причиняют боль. "Страхи/Детские травмы"
Екатерина выбирает эмоционально недоступных мужчин, которые напоминают отца. Он никогда не интересовался жизнью героини, был холоден. Между родителями отношения тоже были натянутыми — любви в этом браке не было, отец с матерью много скандалили. Екатерина "впитала" такую модель отношений, понимая что это не норма. Как "перестроить" свое мышление?
audio/mpeg
Меня тянет к мужчинам, которые причиняют боль. "Страхи/Детские травмы"
Екатерина выбирает эмоционально недоступных мужчин, которые напоминают отца. Он никогда не интересовался жизнью героини, был холоден. Между родителями отношения тоже были натянутыми — любви в этом браке не было, отец с матерью много скандалили. Екатерина "впитала" такую модель отношений, понимая что это не норма. Как "перестроить" свое мышление?
audio/mpeg
Историю героини Екатерины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, семья, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Семья
Меня тянет к мужчинам, которые причиняют боль. "Страхи/Детские травмы"
Екатерина выбирает эмоционально недоступных мужчин, которые напоминают отца. Он никогда не интересовался жизнью героини, был холоден. Между родителями отношения тоже были натянутыми — любви в этом браке не было, отец с матерью много скандалили. Екатерина "впитала" такую модель отношений, понимая что это не норма. Как "перестроить" свое мышление?