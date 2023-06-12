СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем
Asharq Al-Awsat: Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы с двумя серьезными соперниками — Россией и Китаем, сообщил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.
По его словам, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.
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"По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1500. Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками. Этого Вашингтон боится больше всего", — заметил автор.
Именно поэтому, считает Мудалли, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
"Соединенные Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например, украинского кризиса. <...> Он ясно дал понять, что тип ограничений, на которые Соединенные Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина", — разъяснил журналист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями. По словам Пескова, Москва открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между Россией и США сложно ориентироваться на заявления в прессе.
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