https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html

СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем

СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 12.06.2023

СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем

США обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы с двумя серьезными соперниками — Россией и Китаем, сообщил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:09

2023-06-12T10:09

2023-06-12T14:50

россия

сша

вашингтон (штат)

джейк салливан

дмитрий песков

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы с двумя серьезными соперниками — Россией и Китаем, сообщил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.По его словам, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав."По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1500. Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками. Этого Вашингтон боится больше всего", — заметил автор.Именно поэтому, считает Мудалли, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену."Соединенные Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например, украинского кризиса. <...> Он ясно дал понять, что тип ограничений, на которые Соединенные Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина", — разъяснил журналист.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями. По словам Пескова, Москва открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между Россией и США сложно ориентироваться на заявления в прессе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230612/boegolovki-1877585839.html

https://ria.ru/20230607/politika-1876231487.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, сша, вашингтон (штат), джейк салливан, дмитрий песков, министерство обороны сша