Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 12.06.2023 (обновлено: 14:50 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html
СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем
СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 12.06.2023
СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем
США обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы с двумя серьезными соперниками — Россией и Китаем, сообщил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:09
2023-06-12T14:50
россия
сша
вашингтон (штат)
джейк салливан
дмитрий песков
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы с двумя серьезными соперниками — Россией и Китаем, сообщил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.По его словам, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.&quot;По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1500. Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками. Этого Вашингтон боится больше всего&quot;, — заметил автор.Именно поэтому, считает Мудалли, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену."Соединенные Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например, украинского кризиса. &lt;...&gt; Он ясно дал понять, что тип ограничений, на которые Соединенные Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина", — разъяснил журналист.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями. По словам Пескова, Москва открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между Россией и США сложно ориентироваться на заявления в прессе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230612/boegolovki-1877585839.html
https://ria.ru/20230607/politika-1876231487.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), джейк салливан, дмитрий песков, министерство обороны сша
Россия, США, Вашингтон (штат), Джейк Салливан, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем

Asharq Al-Awsat: Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США обратили свою ядерную стратегию в орудие борьбы с двумя серьезными соперниками — Россией и Китаем, сообщил журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.
По его словам, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.
«

"По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1500. Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками. Этого Вашингтон боится больше всего", — заметил автор.

Именно поэтому, считает Мудалли, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
SIPRI: Россия и США нарастили свои ядерные арсеналы
Вчера, 04:34
"Соединенные Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например, украинского кризиса. <...> Он ясно дал понять, что тип ограничений, на которые Соединенные Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина", — разъяснил журналист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями. По словам Пескова, Москва открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между Россией и США сложно ориентироваться на заявления в прессе.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Пытаются взять в котел. Вашингтон и НАТО переманивают союзника Москвы
7 июня, 08:00
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Джейк СалливанДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала