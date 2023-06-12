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Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику
Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику - РИА Новости, 12.06.2023
Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику
Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:03
2023-06-12T09:03
2023-06-12T09:47
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии. По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года. "Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня. Мы продолжим внимательно следить за этим делом", - заявили в посольстве. "Государственный департамент США и наши посольства и консульства за границей не имеют большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей", - добавили в дипмиссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва
Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику
В посольстве США в Москве заявили, что следят за делом арестованного Трэвиса Лика
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии.
По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года.
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"Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня. Мы продолжим внимательно следить за этим делом", - заявили в посольстве.
"Государственный департамент США и наши посольства и консульства за границей не имеют большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей", - добавили в дипмиссии.
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