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Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику - РИА Новости, 12.06.2023
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09:03 12.06.2023 (обновлено: 09:47 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/ssha-1877594461.html
Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику
Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику - РИА Новости, 12.06.2023
Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику
Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:03
2023-06-12T09:47
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии. По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года. "Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик ​​был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня. Мы продолжим внимательно следить за этим делом", - заявили в посольстве. "Государственный департамент США и наши посольства и консульства за границей не имеют большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20230606/shpionazh-1876459313.html
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в мире, сша, москва
В мире, США, Москва
Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику

В посольстве США в Москве заявили, что следят за делом арестованного Трэвиса Лика

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии.
По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года.
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6 июня, 14:25
"Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик ​​был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня. Мы продолжим внимательно следить за этим делом", - заявили в посольстве.
"Государственный департамент США и наши посольства и консульства за границей не имеют большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей", - добавили в дипмиссии.
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