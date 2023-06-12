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Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику

Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику - РИА Новости, 12.06.2023

Американские дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений Лику

Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:03

2023-06-12T09:03

2023-06-12T09:47

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители посольства США в Москве присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику и следят за его делом, заявили РИА Новости в дипмиссии. По данным Хамовнического суда Москвы, экс-десантник и музыкант обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа 2023 года. "Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик ​​был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня. Мы продолжим внимательно следить за этим делом", - заявили в посольстве. "Государственный департамент США и наши посольства и консульства за границей не имеют большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей", - добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20230606/shpionazh-1876459313.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, москва