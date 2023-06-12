https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877697620.html

Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска

Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска

Бойцы 200-й бригады Северного флота поразили отступающие украинские бронетранспортеры после неудачной атаки на Артемовском направлении, следует из кадров,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T23:32

2023-06-12T23:32

2023-06-12T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

россия

артемовск

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d59fdf7e30f236e026caee83c18c5e20.jpg

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Северного флота поразили отступающие украинские бронетранспортеры после неудачной атаки на Артемовском направлении, следует из кадров, попавших в распоряжение РИА Новости. На видео запечатлено, как артиллеристы подбивают бронемашину ВСУ, пытающуюся покинуть местность. Затем ракета попадает в открытый десантный отсек с пехотой, которая не успела сбежать. Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.Украинские войска, в свою очередь, периодически пытаются атаковать в направлении Артемовска. В частности, в минувшую субботу бойцы группировки войск "Юг" отразили попытку наступления ВСУ возле населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка. В Минобороны подчеркнули, что российские подразделения не допустили вклинивания противника в оборону.

https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875514902.html

россия

артемовск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, артемовск, вооруженные силы украины, украина