https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877697620.html
Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска
Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска
Бойцы 200-й бригады Северного флота поразили отступающие украинские бронетранспортеры после неудачной атаки на Артемовском направлении, следует из кадров,... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T23:32
2023-06-12T23:32
2023-06-12T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовск
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d59fdf7e30f236e026caee83c18c5e20.jpg
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Северного флота поразили отступающие украинские бронетранспортеры после неудачной атаки на Артемовском направлении, следует из кадров, попавших в распоряжение РИА Новости. На видео запечатлено, как артиллеристы подбивают бронемашину ВСУ, пытающуюся покинуть местность. Затем ракета попадает в открытый десантный отсек с пехотой, которая не успела сбежать. Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.Украинские войска, в свою очередь, периодически пытаются атаковать в направлении Артемовска. В частности, в минувшую субботу бойцы группировки войск "Юг" отразили попытку наступления ВСУ возле населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка. В Минобороны подчеркнули, что российские подразделения не допустили вклинивания противника в оборону.
https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875514902.html
россия
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c45589aa3115038699e2bba059f23c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, артемовск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска
Бойцы Северного флота уничтожили отступающую украинскую технику на Артемовском направлении
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Северного флота поразили отступающие украинские бронетранспортеры после неудачной атаки на Артемовском направлении, следует из кадров, попавших в распоряжение РИА Новости.
На видео запечатлено, как артиллеристы подбивают бронемашину ВСУ, пытающуюся покинуть местность. Затем ракета попадает в открытый десантный отсек с пехотой, которая не успела сбежать.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин
поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.
Украинские войска, в свою очередь, периодически пытаются атаковать в направлении Артемовска. В частности, в минувшую субботу бойцы группировки войск "Юг" отразили попытку наступления ВСУ возле населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка. В Минобороны подчеркнули, что российские подразделения не допустили вклинивания противника в оборону.
Пушилин сообщил о первичном разминировании территории в Артемовске