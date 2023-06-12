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Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 12.06.2023 (обновлено: 20:26 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877680380.html
Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России
Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России - РИА Новости, 12.06.2023
Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России
Спецоперация на Украине важна для укрепления России и защиты жителей Донбасса, заявил Владимир Путин во время беседы с участниками СВО в Центральном военном... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:15
2023-06-12T20:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Спецоперация на Украине важна для укрепления России и защиты жителей Донбасса, заявил Владимир Путин во время беседы с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.&quot;Мне не нужно говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она укреплялась, была самостоятельной, чтобы людей там защитить — на этих территориях, это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа, и наш с вами долг — встать на их защиту&quot;, — сказал он.Глава государства подчеркнул, что все участники спецоперации — герои. Сегодняшнее награждение он назвал символическим актом, направленным на то, чтобы подчеркнуть значение их боевых заслуг. Говоря об условиях, в которых приходится находиться российским бойцам, Путин отметил, что "артобстрелы, танки, бронемашины — и это все не кино, это все происходит в реальности".Президент также предложил собеседникам подумать о дальнейшей учебе по военной линии. "Я считаю, что те, кто хочет из вас как-то на следующую ступень, (должны) пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, Вооруженным силам. &lt;...&gt; Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг — получить соответствующее образование", — подчеркнул он.Путин отметил, что власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и реабилитации, поздравил их с присвоением государственных наград и с тем, что они — настоящие мужчины. Президент также поблагодарил их родителей, которые в значительной степени помогли им стать такими.Ранее сегодня глава государства приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где встретился с проходящими лечение участниками СВО и передал им награды. Он лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.
https://ria.ru/20230612/voennye-1877682614.html
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владимир путин, донбасс, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России

Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России и защиты жителей Донбасса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии награждения военнослужащих госнаградами в госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны России
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих госнаградами в госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих госнаградами в госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны России
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Спецоперация на Украине важна для укрепления России и защиты жителей Донбасса, заявил Владимир Путин во время беседы с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
«

"Мне не нужно говорить, насколько это важно для страны, для того, чтобы она укреплялась, была самостоятельной, чтобы людей там защитить — на этих территориях, это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа, и наш с вами долг — встать на их защиту", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что все участники спецоперации — герои. Сегодняшнее награждение он назвал символическим актом, направленным на то, чтобы подчеркнуть значение их боевых заслуг. Говоря об условиях, в которых приходится находиться российским бойцам, Путин отметил, что "артобстрелы, танки, бронемашины — и это все не кино, это все происходит в реальности".
Президент также предложил собеседникам подумать о дальнейшей учебе по военной линии.
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Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск
Вчера, 19:41
"Я считаю, что те, кто хочет из вас как-то на следующую ступень, (должны) пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, Вооруженным силам. <...> Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг — получить соответствующее образование", — подчеркнул он.
Путин отметил, что власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и реабилитации, поздравил их с присвоением государственных наград и с тем, что они — настоящие мужчины. Президент также поблагодарил их родителей, которые в значительной степени помогли им стать такими.
Ранее сегодня глава государства приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где встретился с проходящими лечение участниками СВО и передал им награды. Он лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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