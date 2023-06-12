https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877677534.html

Путин назвал участников спецоперации героями

Путин назвал участников спецоперации героями - РИА Новости, 12.06.2023

Путин назвал участников спецоперации героями

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Специальной военной операции назвал их героями, которые сражаются в жестких боевых условиях. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:00

2023-06-12T19:00

2023-06-12T19:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Специальной военной операции назвал их героями, которые сражаются в жестких боевых условиях.Путин в понедельник приехал в военный госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение участники спецоперации, вручил награды и пообщался с ними."Судя по тому, что и как вы рассказываете: артиллерийские обстрелы, потом танки, потом бронемашины, пехота - ... это жесткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле ... уровень наград, он конечно носит символичный характер", - сказал Путин."По большому счету каждый из вас герой", - добавил президент.Глава государства отметил, что это касается всех участников Специальной военной операции."Всех. Всех без исключения", - сказал Путин."В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Путин.Сегодняшнее награждение он назвал символическим актом, направленным на то, чтобы подчеркнуть значение боевых работ, которые исполняют все участники спецоперации.Говоря об условиях, в которых приходится находиться участникам СВО, Путин отметил, что "артобстрелы, танки, бронемашины - и это все не кино, это все происходит в реальности".

https://ria.ru/20230611/nagrady-1877480820.html

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069326.html

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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале 2023-06-12T19:00 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, вооруженные силы рф