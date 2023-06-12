https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877677534.html
Путин назвал участников спецоперации героями
Путин назвал участников спецоперации героями - РИА Новости, 12.06.2023
Путин назвал участников спецоперации героями
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Специальной военной операции назвал их героями, которые сражаются в жестких боевых условиях. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:00
2023-06-12T19:00
2023-06-12T19:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Специальной военной операции назвал их героями, которые сражаются в жестких боевых условиях.Путин в понедельник приехал в военный госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение участники спецоперации, вручил награды и пообщался с ними."Судя по тому, что и как вы рассказываете: артиллерийские обстрелы, потом танки, потом бронемашины, пехота - ... это жесткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле ... уровень наград, он конечно носит символичный характер", - сказал Путин."По большому счету каждый из вас герой", - добавил президент.Глава государства отметил, что это касается всех участников Специальной военной операции."Всех. Всех без исключения", - сказал Путин."В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Путин.Сегодняшнее награждение он назвал символическим актом, направленным на то, чтобы подчеркнуть значение боевых работ, которые исполняют все участники спецоперации.Говоря об условиях, в которых приходится находиться участникам СВО, Путин отметил, что "артобстрелы, танки, бронемашины - и это все не кино, это все происходит в реальности".
https://ria.ru/20230611/nagrady-1877480820.html
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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале
Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале
2023-06-12T19:00
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РИА Новости
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин назвал участников спецоперации героями
Путин назвал участников спецоперации героями, сражающимися в жестких боевых условиях
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Специальной военной операции назвал их героями, которые сражаются в жестких боевых условиях.
Путин в понедельник приехал в военный госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение участники спецоперации, вручил награды и пообщался с ними.
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"Судя по тому, что и как вы рассказываете: артиллерийские обстрелы, потом танки, потом бронемашины, пехота - ... это жесткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле ... уровень наград, он конечно носит символичный характер", - сказал Путин.
"По большому счету каждый из вас герой", - добавил президент.
Глава государства отметил, что это касается всех участников Специальной военной операции.
"Всех. Всех без исключения", - сказал Путин.
«
"В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Путин.
Сегодняшнее награждение он назвал символическим актом, направленным на то, чтобы подчеркнуть значение боевых работ, которые исполняют все участники спецоперации.
Говоря об условиях, в которых приходится находиться участникам СВО, Путин отметил, что "артобстрелы, танки, бронемашины - и это все не кино, это все происходит в реальности".
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