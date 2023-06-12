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Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877676221.html
Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов
Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов
Бойцы 6-й армии "Западной" группировки ВС РФ при помощи дронов пресекают попытки движения украинской пехоты в Харьковской области. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:43
2023-06-12T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июн - РИА Новости. Бойцы 6-й армии "Западной" группировки ВС РФ при помощи дронов пресекают попытки движения украинской пехоты в Харьковской области. "При помощи дронов с подвесным зарядом совершаем атаки на противника, не давая пехоте перемещаться", - рассказал РИА Новости оператор дрона. Кадры объективного контроля с беспилотника, на которых зафиксирован момент поражения группы украинской пехоты, пытающихся продвигаться на харьковском участке фронта, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видно, как российский беспилотник сбрасывает на группу украинских силовиков ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный – ред.). В понедельник в Минобороны России сообщили, что "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов

Бойцы ЗВО при помощи дронов пресекают попытки движения пехоты ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в пункте управления беспилотным аппаратом
Военнослужащие ВС России в пункте управления беспилотным аппаратом - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ВС России в пункте управления беспилотным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июн - РИА Новости. Бойцы 6-й армии "Западной" группировки ВС РФ при помощи дронов пресекают попытки движения украинской пехоты в Харьковской области.
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"При помощи дронов с подвесным зарядом совершаем атаки на противника, не давая пехоте перемещаться", - рассказал РИА Новости оператор дрона.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Вчера, 08:00
Кадры объективного контроля с беспилотника, на которых зафиксирован момент поражения группы украинской пехоты, пытающихся продвигаться на харьковском участке фронта, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видно, как российский беспилотник сбрасывает на группу украинских силовиков ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный – ред.).
В понедельник в Минобороны России сообщили, что "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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