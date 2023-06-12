https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877676221.html

Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов

Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов

Бойцы 6-й армии "Западной" группировки ВС РФ при помощи дронов пресекают попытки движения украинской пехоты в Харьковской области. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T18:43

2023-06-12T18:43

2023-06-12T18:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_0:123:3195:1920_1920x0_80_0_0_8b49713bfacd4539a742b35ac3ea7c80.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июн - РИА Новости. Бойцы 6-й армии "Западной" группировки ВС РФ при помощи дронов пресекают попытки движения украинской пехоты в Харьковской области. "При помощи дронов с подвесным зарядом совершаем атаки на противника, не давая пехоте перемещаться", - рассказал РИА Новости оператор дрона. Кадры объективного контроля с беспилотника, на которых зафиксирован момент поражения группы украинской пехоты, пытающихся продвигаться на харьковском участке фронта, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видно, как российский беспилотник сбрасывает на группу украинских силовиков ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный – ред.). В понедельник в Минобороны России сообщили, что "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины