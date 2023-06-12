https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877650405.html

Президент "Справедливой помощи доктора Лизы" рассказала о спецоперации

Президент "Справедливой помощи доктора Лизы" рассказала о спецоперации - РИА Новости, 12.06.2023

Президент "Справедливой помощи доктора Лизы" рассказала о спецоперации

Специальная военная операция - это правозащитная операция, потому что на протяжении 9 лет люди на Донбассе, в том числе дети, подвергались постоянным обстрелам... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:25

2023-06-12T15:25

2023-06-12T15:25

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

украина

справедливая помощь доктора лизы

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специальная военная операция - это правозащитная операция, потому что на протяжении 9 лет люди на Донбассе, в том числе дети, подвергались постоянным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева. "Меня часто спрашивают, как я отношусь к специальной военной операции. Я далека от политики, но часто бывая на Донбассе, я считаю СВО правозащитной операцией. И я считаю, что другого пути у России не было", - сказала Демичева в ходе церемонии награждения лауреатов Государственной премии РФ. Она рассказала, что часто бывает на Донбассе. "Для тех, кто не верит, что мирные люди на Донбассе подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВФУ уже 9 лет, я свидетельствую, что это действительно так. Я свидетельствую, что на Донбассе от снарядов ВФУ погибают дети, дети получают ранения и это не единичные случаи, их сотни", - рассказала правозащитница. Она отметила "двойную мораль" тех, кто не защищал людей Донбасса на протяжении всех этих лет. "Мне непонятна двойная мораль тех мнимых правозащитников, для которых эти дети почему-то оказались людьми второго сорта. Не понимаю, почему до сих пор все мировое сообщество не поднялось на защиту этих детей", - добавила Демичева.

https://ria.ru/20230609/premiya-1877194091.html

https://ria.ru/20230218/volontery-1852819136.html

донбасс

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, россия, украина, справедливая помощь доктора лизы, общество