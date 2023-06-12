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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877632731.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 12.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и ракету "Точка-У", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:49
2023-06-12T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рубежное
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и ракету "Точка-У", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Копани, Ремовка Запорожской области и Подстепное Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 905 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20230612/vsu-1877630276.html
россия
рубежное
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безопасность, россия, рубежное, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рубежное, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и ракету "Точка-У"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и ракету "Точка-У", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Копани, Ремовка Запорожской области и Подстепное Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 905 единиц специальной военной автомобильной техники.
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