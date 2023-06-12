https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877632731.html

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 12.06.2023

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и ракету "Точка-У", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:49

2023-06-12T13:49

2023-06-12T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рубежное

луганская народная республика

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и ракету "Точка-У", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Копани, Ремовка Запорожской области и Подстепное Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 905 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20230612/vsu-1877630276.html

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рубежное

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, рубежное, луганская народная республика