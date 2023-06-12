https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631185.html

Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа

На Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:40

2023-06-12T13:40

2023-06-12T14:04

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении, отметили в министерстве, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. "В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины