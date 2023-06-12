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Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 12.06.2023 (обновлено: 14:04 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631185.html
Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа
На Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:40
2023-06-12T14:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении, отметили в министерстве, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. "В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877631623.html
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россия, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха на берегах Каховского водохранилища.
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха на берегах Каховского водохранилища. - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха на берегах Каховского водохранилища. . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении, отметили в министерстве, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. "В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.
В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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