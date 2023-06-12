Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха на берегах Каховского водохранилища.
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха на берегах Каховского водохранилища. . Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении, отметили в министерстве, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. "В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.
В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.