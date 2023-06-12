https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877619723.html

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов

Артиллеристы соединения группировки "Днепр" за сутки уничтожили место дислокации подразделения украинских войск, а также гаубицу "Д-30" с расчётом и... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:19

2023-06-12T12:19

2023-06-12T12:19

специальная военная операция на украине

днепр (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки "Днепр" за сутки уничтожили место дислокации подразделения украинских войск, а также гаубицу "Д-30" с расчётом и боекомплектом в районе островов в устье Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Станислав, там потери противника составили: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены; 8 - раненых, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20230612/udar-1877596399.html

днепр (город)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность