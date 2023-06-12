https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877619723.html
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов
Артиллеристы соединения группировки "Днепр" за сутки уничтожили место дислокации подразделения украинских войск, а также гаубицу "Д-30" с расчётом и... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:19
2023-06-12T12:19
2023-06-12T12:19
специальная военная операция на украине
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки "Днепр" за сутки уничтожили место дислокации подразделения украинских войск, а также гаубицу "Д-30" с расчётом и боекомплектом в районе островов в устье Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Станислав, там потери противника составили: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены; 8 - раненых, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230612/udar-1877596399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов
Российские военные уничтожили гаубицу и 14 украинских военных в районе херсонских островов