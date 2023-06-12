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Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877619723.html
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов
Артиллеристы соединения группировки "Днепр" за сутки уничтожили место дислокации подразделения украинских войск, а также гаубицу "Д-30" с расчётом и... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:19
2023-06-12T12:19
специальная военная операция на украине
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки "Днепр" за сутки уничтожили место дислокации подразделения украинских войск, а также гаубицу "Д-30" с расчётом и боекомплектом в районе островов в устье Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Станислав, там потери противника составили: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены; 8 - раненых, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230612/udar-1877596399.html
днепр (город)
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днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе херсонских островов

Российские военные уничтожили гаубицу и 14 украинских военных в районе херсонских островов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС РФ на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС РФ на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки "Днепр" за сутки уничтожили место дислокации подразделения украинских войск, а также гаубицу "Д-30" с расчётом и боекомплектом в районе островов в устье Днепра, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Станислав, там потери противника составили: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены; 8 - раненых, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Появилось видео удара FPV-дроном по позициям ВСУ
Вчера, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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