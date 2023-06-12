https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877593274.html

Минобороны показало видео применения FPV-дронов на Южнодонецком направлении

Минобороны показало видео применения FPV-дронов на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.06.2023

Минобороны показало видео применения FPV-дронов на Южнодонецком направлении

Российские военные применили FPV-дроны для поражения опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении, видео удара опубликовало Минобороны России. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:42

2023-06-12T08:42

2023-06-12T09:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные применили FPV-дроны для поражения опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении, видео удара опубликовало Минобороны России. "Операторами подразделений ВС России на Южнодонецком направлении были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями", — сообщили в ведомстве.В министерстве добавили, что опорный пункт с украинскими солдатами уничтожили точным ударом дронами.На кадрах — наведение БПЛА на цель от первого лица, поражение укреплений противника, контроль поражения с другого беспилотника. Накануне Минобороны опубликовало видео применения FPV-дронов на Запорожском направлении. Там российские бойцы успешно уничтожили беспилотниками огневые точки ВСУ.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230605/bpla-1876145098.html

https://ria.ru/20230611/minoborony-1877500907.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Применение БПЛА-камикадзе для поражения опорных пунктов ВСУ ВС РФ применили FPV-дроны (БПЛА-камикадзе с видом от первого лица) для поражения опорных пунктов ВСУ на южно-донецком направлении 2023-06-12T08:42 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность