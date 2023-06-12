https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877586573.html

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Артемовска

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Артемовска

Российская группировка "Юг" отразила атаку противника в районе Артемовска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T05:05

2023-06-12T05:05

2023-06-12T08:25

специальная военная операция на украине

красногоровка

вадим астафьев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская группировка "Юг" отразила атаку противника в районе Артемовска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Подразделениями "Южной" группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении", — уточнил он.Артиллерия группировки при контрбатарейной борьбе уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника около населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба.Кроме того, расчет самоходного миномета "Тюльпан" нанес удары по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям противника около Белогоровки, а также по месту укрытия живой силы подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ около Дружбы."В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника. На позициях войск киевского режима в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап", — добавил Астафьев.Также расчеты зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" сбили украинские беспилотники на двух направлениях: на Авдеевском — "Лелеку-100", на Марьинском — "Фурию".

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877514940.html

красногоровка

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красногоровка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины