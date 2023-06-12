В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты
Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, упавшую с шестиметровой высоты
© Фото : ГУ МЧС по Республике БашкортостанСотрудники МЧС спасают девушку, которая упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии
Сотрудники МЧС спасают девушку, которая упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии
УФА, 12 июн — РИА Новости. Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты и получила травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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"Спасатель МЧС России, находящийся по счастливой случайности внутри пещеры, сообщил коллегам, что 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза. Пострадавшая находилась внутри пещеры в 2,5 километра от входа (протяженность пещеры около 15 километров)", — рассказали в ведомстве.
Спасательная операция длилась около семи часов, сотрудники МЧС добрались до пострадавшей, оказали ей первую помощь и закрепили на специальных жестких носилках для узких пространств. Спасатели осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты, расширили узость на пути транспортировки, чтобы беспрепятственно протащить девушку.
"Спасатели МЧС России совместно со спасателями Госкомитета РБ по ЧС, а также спелеологами из Уфы, Оренбурга и Самары транспортировали девушку до кареты скорой медицинской помощи. Доставлена в больницу города Стерлитамака, состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. У нее закрытый перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма", — уточнили в ведомстве.
Девушка находилась в составе группы из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в Киндерлинской (имени 30-летия Победы) пещере в Гафурийском районе.