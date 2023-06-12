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В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты - РИА Новости, 12.06.2023
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Хорошие новости
 
10:21 12.06.2023 (обновлено: 14:07 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/spasenie-1877604559.html
В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты
В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты - РИА Новости, 12.06.2023
В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты
Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты и получила травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:21
2023-06-12T14:07
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оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 12 июн — РИА Новости. Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты и получила травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону. &quot;Спасатель МЧС России, находящийся по счастливой случайности внутри пещеры, сообщил коллегам, что 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза. Пострадавшая находилась внутри пещеры в 2,5 километра от входа (протяженность пещеры около 15 километров)&quot;, — рассказали в ведомстве.Спасательная операция длилась около семи часов, сотрудники МЧС добрались до пострадавшей, оказали ей первую помощь и закрепили на специальных жестких носилках для узких пространств. Спасатели осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты, расширили узость на пути транспортировки, чтобы беспрепятственно протащить девушку. "Спасатели МЧС России совместно со спасателями Госкомитета РБ по ЧС, а также спелеологами из Уфы, Оренбурга и Самары транспортировали девушку до кареты скорой медицинской помощи. Доставлена в больницу города Стерлитамака, состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. У нее закрытый перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма", — уточнили в ведомстве. Девушка находилась в составе группы из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России.Инцидент произошел вечером в воскресенье в Киндерлинской (имени 30-летия Победы) пещере в Гафурийском районе.
https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html
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россия, уфа, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Россия, Уфа, Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты

Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, упавшую с шестиметровой высоты

© Фото : ГУ МЧС по Республике БашкортостанСотрудники МЧС спасают девушку, которая упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии
Сотрудники МЧС спасают девушку, которая упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Сотрудники МЧС спасают девушку, которая упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии
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УФА, 12 июн — РИА Новости. Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты и получила травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«

"Спасатель МЧС России, находящийся по счастливой случайности внутри пещеры, сообщил коллегам, что 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза. Пострадавшая находилась внутри пещеры в 2,5 километра от входа (протяженность пещеры около 15 километров)", — рассказали в ведомстве.

Спасательная операция длилась около семи часов, сотрудники МЧС добрались до пострадавшей, оказали ей первую помощь и закрепили на специальных жестких носилках для узких пространств. Спасатели осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты, расширили узость на пути транспортировки, чтобы беспрепятственно протащить девушку.
"Спасатели МЧС России совместно со спасателями Госкомитета РБ по ЧС, а также спелеологами из Уфы, Оренбурга и Самары транспортировали девушку до кареты скорой медицинской помощи. Доставлена в больницу города Стерлитамака, состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. У нее закрытый перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма", — уточнили в ведомстве.
Девушка находилась в составе группы из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в Киндерлинской (имени 30-летия Победы) пещере в Гафурийском районе.
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