https://ria.ru/20230612/spasenie-1877604559.html

В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты

В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты - РИА Новости, 12.06.2023

В пещере в Башкирии спасли девушку, упавшую с шестиметровой высоты

Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты и получила травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:21

2023-06-12T10:21

2023-06-12T14:07

хорошие новости

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оренбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 июн — РИА Новости. Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, которая упала с шестиметровой высоты и получила травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Спасатель МЧС России, находящийся по счастливой случайности внутри пещеры, сообщил коллегам, что 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза. Пострадавшая находилась внутри пещеры в 2,5 километра от входа (протяженность пещеры около 15 километров)", — рассказали в ведомстве.Спасательная операция длилась около семи часов, сотрудники МЧС добрались до пострадавшей, оказали ей первую помощь и закрепили на специальных жестких носилках для узких пространств. Спасатели осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты, расширили узость на пути транспортировки, чтобы беспрепятственно протащить девушку. "Спасатели МЧС России совместно со спасателями Госкомитета РБ по ЧС, а также спелеологами из Уфы, Оренбурга и Самары транспортировали девушку до кареты скорой медицинской помощи. Доставлена в больницу города Стерлитамака, состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. У нее закрытый перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма", — уточнили в ведомстве. Девушка находилась в составе группы из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России.Инцидент произошел вечером в воскресенье в Киндерлинской (имени 30-летия Победы) пещере в Гафурийском районе.

https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html

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Варвара Скокшина

россия, уфа, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия