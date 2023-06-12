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СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН - РИА Новости, 12.06.2023
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20:05 12.06.2023 (обновлено: 23:06 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/sovbez-1877685136.html
СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН
СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН - РИА Новости, 12.06.2023
СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по добавлению еще шести стран в Совет Безопасности ООН без права вето, пишет The Washington Post. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:05
2023-06-12T23:06
в мире
сша
россия
джо байден
линда томас-гринфилд
оон
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по добавлению еще шести стран в Совет Безопасности ООН без права вето, пишет The Washington Post.&quot;Ставки высоки, поскольку администрация Байдена стремится добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций оставалась центральным инструментом предотвращения конфликтов, даже несмотря на растущие сомнения в ее способности это делать&quot;, — говорится в материале.Как указали в статье, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает эту инициативу с дипломатами из 193 стран — участниц организации. При этом, по данным СМИ, такую реформу должны одобрить представители как минимум 128 государств. Это повлечет за собой изменения в Уставе ООН и, соответственно, потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Однако такие изменения вряд ли сможет одобрить, в частности, американский конгресс, отмечается в материале.Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в нем заседают 15 стран. Пять постоянных членов, обладающих правом вето, — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Кроме того, в состав входят временные представители от десяти стран, которых избирают на два года.
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в мире, сша, россия, джо байден, линда томас-гринфилд, оон
В мире, США, Россия, Джо Байден, Линда Томас-Гринфилд, ООН
СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН

Washington Post: США предложили реформу Совбеза ООН с шестью новыми постоянными членами

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по добавлению еще шести стран в Совет Безопасности ООН без права вето, пишет The Washington Post.
«

"Ставки высоки, поскольку администрация Байдена стремится добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций оставалась центральным инструментом предотвращения конфликтов, даже несмотря на растущие сомнения в ее способности это делать", — говорится в материале.

Как указали в статье, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает эту инициативу с дипломатами из 193 стран — участниц организации. При этом, по данным СМИ, такую реформу должны одобрить представители как минимум 128 государств. Это повлечет за собой изменения в Уставе ООН и, соответственно, потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Однако такие изменения вряд ли сможет одобрить, в частности, американский конгресс, отмечается в материале.
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в нем заседают 15 стран. Пять постоянных членов, обладающих правом вето, — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Кроме того, в состав входят временные представители от десяти стран, которых избирают на два года.
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