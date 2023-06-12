https://ria.ru/20230612/sovbez-1877685136.html

СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН

СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН - РИА Новости, 12.06.2023

СМИ: Байден предложил внести существенные изменения в Совбез ООН

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по добавлению еще шести стран в Совет Безопасности ООН без права вето, пишет The Washington Post. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T20:05

2023-06-12T20:05

2023-06-12T23:06

в мире

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россия

джо байден

линда томас-гринфилд

оон

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по добавлению еще шести стран в Совет Безопасности ООН без права вето, пишет The Washington Post."Ставки высоки, поскольку администрация Байдена стремится добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций оставалась центральным инструментом предотвращения конфликтов, даже несмотря на растущие сомнения в ее способности это делать", — говорится в материале.Как указали в статье, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает эту инициативу с дипломатами из 193 стран — участниц организации. При этом, по данным СМИ, такую реформу должны одобрить представители как минимум 128 государств. Это повлечет за собой изменения в Уставе ООН и, соответственно, потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Однако такие изменения вряд ли сможет одобрить, в частности, американский конгресс, отмечается в материале.Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в нем заседают 15 стран. Пять постоянных членов, обладающих правом вето, — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Кроме того, в состав входят временные представители от десяти стран, которых избирают на два года.

https://ria.ru/20230612/bayden-1877587972.html

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в мире, сша, россия, джо байден, линда томас-гринфилд, оон