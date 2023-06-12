https://ria.ru/20230612/sotrudnichestvo-1877696147.html

Пентагон могут обязать отчитываться о ядерном сотрудничестве России и Китая

Пентагон могут обязать отчитываться о ядерном сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 12.06.2023

Пентагон могут обязать отчитываться о ядерном сотрудничестве России и Китая

Подкомитет Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США в понедельник обнародовал предложения к законопроекту по оборонному бюджету страны на 2024... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:57

2023-06-12T22:57

2023-06-12T22:57

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Подкомитет Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США в понедельник обнародовал предложения к законопроекту по оборонному бюджету страны на 2024 финансовый год, включив в них требование к Пентагону отчитываться перед Конгрессом о сотрудничестве между Россией и Китаем в ядерной сфере. Как говорится в распространенном документе подкомитета, в случае утверждения оборонное ведомство США будет обязано "уведомлять Конгресс, если Россия и Китай будут оказывать помощь друг другу в усилении их ядерных вооружений". Данное обязательство распространяется на те случаи, когда "значимое в военном отношении сотрудничество" между двумя странами, связанное с ядерными или стратегическими силами "вероятно или уже имело место". Такого рода уведомление со стороны Пентагона должно будет содержать описание характера сотрудничества и оценку его возможных последствий, следует из предложений подкомитета. Наряду с этим, в Конгрессе предложили сформировать условия для проведения дополнительных испытаний гиперзвукового оружия в предстоящем финансовом году. Для этого подкомитет предлагает выделить два новых воздушных коридора, в связи с чем конгрессмены хотят поручить Пентагону оценить возможное влияние данного шага для окружающей среды. Предложения подкомитета также санкционируют разработку Агентством противоракетной обороны США специальной ракеты-перехватчика для защиты от гиперзвукового оружия. Планируемый срок принятия в эксплуатацию такого вооружения - до 2029 года. Также подкомитет намерен обязать директора Агентства представить отчет о возможностях улучшения объектов противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше и Румынии для более эффективного обнаружения широкого спектра угроз в этой сфере.

https://ria.ru/20230609/kitay-1877160935.html

https://ria.ru/20230516/kitay-1872093076.html

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сша, россия, китай, министерство обороны сша, конгресс сша, в мире