https://ria.ru/20230612/shvetsiya-1877684112.html
США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита
США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита - РИА Новости, 12.06.2023
США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита
США рассчитывают, что Швеция до предстоящего в июле саммита НАТО завершит формальный процесс вступления в альянс, заявил в понедельник госсекретарь Энтони... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:55
2023-06-12T19:55
2023-06-12T20:01
в мире
сша
нато
швеция
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США рассчитывают, что Швеция до предстоящего в июле саммита НАТО завершит формальный процесс вступления в альянс, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен."Как я уже сказал, это процесс. И я считаю приемлемым, что в ходе этого процесса каждый член альянса заявляет о своих озабоченностях… С нашей точки зрения – и, что важно, так считают почти все члены НАТО – настало время для Швеции завершить формальное вступление в альянс. Наше ожидание состоит в том, что это случится до саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой в Вашингтоне.Как отметил госсекретарь, по мнению США, Швеция приложила достаточно усилий для устранения озабоченностей Турции касательно ее присоединения к альянсу.
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в мире, сша, нато, швеция, энтони блинкен
В мире, США, НАТО, Швеция, Энтони Блинкен
США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита
Блинкен: США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита в июле