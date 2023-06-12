https://ria.ru/20230612/shvetsiya-1877684112.html

США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита

США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита - РИА Новости, 12.06.2023

США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита

США рассчитывают, что Швеция до предстоящего в июле саммита НАТО завершит формальный процесс вступления в альянс, заявил в понедельник госсекретарь Энтони... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:55

2023-06-12T19:55

2023-06-12T20:01

в мире

сша

нато

швеция

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США рассчитывают, что Швеция до предстоящего в июле саммита НАТО завершит формальный процесс вступления в альянс, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен."Как я уже сказал, это процесс. И я считаю приемлемым, что в ходе этого процесса каждый член альянса заявляет о своих озабоченностях… С нашей точки зрения – и, что важно, так считают почти все члены НАТО – настало время для Швеции завершить формальное вступление в альянс. Наше ожидание состоит в том, что это случится до саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой в Вашингтоне.Как отметил госсекретарь, по мнению США, Швеция приложила достаточно усилий для устранения озабоченностей Турции касательно ее присоединения к альянсу.

https://ria.ru/20230612/veto-1877618901.html

сша

швеция

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в мире, сша, нато, швеция, энтони блинкен