https://ria.ru/20230612/shor-1877602448.html

Сторонники партии "Шор" протестуют перед зданием КС в Кишиневе

Сторонники партии "Шор" протестуют перед зданием КС в Кишиневе - РИА Новости, 12.06.2023

Сторонники партии "Шор" протестуют перед зданием КС в Кишиневе

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:03

2023-06-12T10:03

2023-06-12T11:35

в мире

кишинев

молдавия

юрий кузнецов

марина таубер

илан шор

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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету, сообщил корреспондент РИА Новости. "Мы так и не услышали ни одного законного довода, доказывающего, что партия может быть признана неконституционной. Дело носит заказной политический характер", — сказал РИА Новости депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов. В понедельник КС Молдавии продолжит рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допускают, ведется трансляция в режиме онлайн на сайте инстанции. Пикетчики скандируют антиправительственные лозунги и призывают судей вынести справедливый вердикт. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам Илан Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230524/miting-1873904104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста у здания Конституционного суда в Молдавии Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проводят акцию у здания Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету. 2023-06-12T10:03 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, юрий кузнецов, марина таубер, илан шор