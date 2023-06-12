https://ria.ru/20230612/ryba-1877656545.html

У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей

У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей - РИА Новости, 12.06.2023

У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей

У берегов финского города Турку обнаружили инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечного окуня (Centrarchus macropterus), способного кусать людей,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:05

2023-06-12T16:05

2023-06-12T17:24

в мире

финляндия

балтийское море

турку

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн — РИА Новости. У берегов финского города Турку обнаружили инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечного окуня (Centrarchus macropterus), способного кусать людей, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас", — рассказал телекомпании представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.Он добавил, что у рыбы нет больших зубов, но она может "пощипывать".Представитель Института природных ресурсов Финляндии (Luke) Санна Кунингас отметила, что инвазивные виды рыб намеренно завезли в Юго-Западную Финляндию. Она попросила жителей страны сообщать о всех случаях обнаружения "чужаков".

https://ria.ru/20230611/kit-1877522745.html

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балтийское море

турку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, балтийское море, турку