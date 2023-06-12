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У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей - РИА Новости, 12.06.2023
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16:05 12.06.2023 (обновлено: 17:24 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/ryba-1877656545.html
У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей
У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей - РИА Новости, 12.06.2023
У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей
У берегов финского города Турку обнаружили инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечного окуня (Centrarchus macropterus), способного кусать людей,... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:05
2023-06-12T17:24
в мире
финляндия
балтийское море
турку
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн — РИА Новости. У берегов финского города Турку обнаружили инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечного окуня (Centrarchus macropterus), способного кусать людей, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. &quot;Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас&quot;, — рассказал телекомпании представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.Он добавил, что у рыбы нет больших зубов, но она может "пощипывать".Представитель Института природных ресурсов Финляндии (Luke) Санна Кунингас отметила, что инвазивные виды рыб намеренно завезли в Юго-Западную Финляндию. Она попросила жителей страны сообщать о всех случаях обнаружения "чужаков".
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в мире, финляндия, балтийское море, турку
В мире, Финляндия, Балтийское море, Турку
У берегов Финляндии обнаружили рыбу, способную кусать людей

В Балтийском море у берегов Финляндии обнаружили окуня, способного кусать людей

CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT / Pumpkinseed (Lepomis gibbosus)Солнечный окунь
Солнечный окунь - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT / Pumpkinseed (Lepomis gibbosus)
Солнечный окунь. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн — РИА Новости. У берегов финского города Турку обнаружили инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечного окуня (Centrarchus macropterus), способного кусать людей, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«

"Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас", — рассказал телекомпании представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.

Он добавил, что у рыбы нет больших зубов, но она может "пощипывать".
Представитель Института природных ресурсов Финляндии (Luke) Санна Кунингас отметила, что инвазивные виды рыб намеренно завезли в Юго-Западную Финляндию. Она попросила жителей страны сообщать о всех случаях обнаружения "чужаков".
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В миреФинляндияБалтийское мореТурку
 
 
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