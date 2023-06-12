https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

России есть что праздновать

России есть что праздновать - РИА Новости, 12.06.2023

России есть что праздновать

"Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!" Написав эти строки в 1944-м году, фронтовик Арсений Тарковский еще не знал, что станет великим русским поэтом, и,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:07

аналитика

россия

ссср

андрей тарковский

великобритания

в мире

день россии

франция

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"Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!" Написав эти строки в 1944-м году, фронтовик Арсений Тарковский еще не знал, что станет великим русским поэтом, и, конечно, он не мог даже предположить, что эти шесть слов отзовутся в написанном его сыном Андреем Тарковским дневнике сорок лет спустя."Если бы границы не существовало, мы (Россия) бы победили безбрежно. Не ради строя. Ради идеи. Ибо мы уважаем идеи. Живем ради идеи" (выделено у Тарковского).В момент, когда великая Россия переживает один из крупнейших поворотов своей истории, уместно напомнить, что ни великой, ни вообще России могло сегодня, 12 июня 2023 года, просто не быть. Была бы территория с внешними признаками независимости, разделения ветвей власти, разнообразными "правами человека и меньшинств", якобы демократическими выборами, на которых одна часть истеблишмента сменяла бы другую с определенной периодичностью. Ну и, собственно, все.Остальное — как идеи, так и идеалы, как созидание, так и производство, как собственная экономика, так и своя культура — были бы вначале вытеснены на обочину, после чего в общественном сознании их полностью маргинализовали бы как "реакционные и противящиеся прогрессу ценностей открытого общества", а затем выбросили гнить на помойку. Это был бы тот самый финал державы, к которому на протяжении довольно долгого времени Россию подталкивали компрадорские элиты. И их западные заединщики.Промывка мозгов была поставлена на широкую ногу — ведь из общества, из памяти многих поколений нужно было стереть абсолютно все достижения, все успехи, все триумфы, предложив в качестве замены "плату и покаяние". Нам было предопределено стать манкуртами, полностью лишенными памяти.Парадокс русской культуры и истории, тот самый необщий аршин, про который уместно вспомнить сегодня, в наш национальный праздник — День России, в том, что страна сумела заплатить всем и по всем представленным векселям. И принять, и рассказать — открыто, честно, без изъятия, что в ее истории были тяжкие и очень тяжкие страницы.Участники "парада суверенитетов" бежали из СССР, сверкая пятками, при этом, конечно, даже не вспоминая, что тикают с приданым, доставшимся из общего котла в результате общего труда. Но доставшимся совершенно бесплатно.Бремя долговых обязательств, то есть отдачу кредитных средств, на которые жили все, Россия взяла на себя. Полностью. И так же полностью их выполнила, включая "бесплатный" (ха-ха) ленд-лиз. Последняя платежка за эту "дармовщину" датируется началом нулевых.В День России уместно и вспомнить, что в течение почти полутора десятков лет многие смотрели на Запад глазами, полными восхищения и умиления. В День России столь же необходимо заметить, что эти многие были дойной коровой, богатенькими, но глупыми буратинами, отдававшими сольдо из своих толстых кошельков "просвещенным европейцам". Это была плата, чтобы буратин терпели в уютных гостиных Лондона и Парижа.Кошельки, набитые сольдо, у буратин появились от распродажи нашего общего имущества. Получая за это преференции в странах "цивилизованного мира", компрадоры думали, что с ними "все по-честному", что они — "партнеры", но выяснилось, что все это время они были всего лишь "сомнительными русскими". Поэтому заморозка активов случилась мгновенно. Без злорадства — но в день национального праздника, наверное, стоит напомнить, что хранить заработанное лучше дома, что рачительный хозяин обычно в дом вносит, а не наоборот. И что этот рачительный хозяин дом строит, а не разрушает.Урок оказался жестоким, но в нем стоит видеть не только хищнический оскал атлантистов, но и напоминание, что дом, а это вся наша Россия, не рухнул потому, что в нем жили. Обычные самые люди. Разные по крови и этническому происхождению, но русские душой. Они терпеливо, постепенно и честно страну приводили в порядок. Они сеяли хлеб, они стояли у станка, они учили, лечили, строили дома и дороги, не ожидая ни даров с небес, ни прибылей. А руководствуясь чувством долга. Помня о надежде. Не теряя веры. И главное, что они жили и работали ради идеи. Идея — не растратить страну и тем самым не потерять себя самих. Свою общность. Не лишиться корней. Не раздать все это за "банки темного стекла из-под импортного пива", чаще пустые, чем полные.Российская общность выдержала испытание на прочность. Идея сохранения державы нашла не просто отклик, а превратилась в материальную силу. И сила эта, как мы видим все и чувствуем, абсолютно несокрушима. Да, тот самый необщий аршин, да, Россия, в которую можно верить, которую защищают и которую берегут. Потому что Россия, хоть и своя для каждого, но для всех она — наша. Стоит за спиной. Наш тыл. Наша гордость. Наша слава. Россия, без которой никого бы из нас не было.

https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html

https://ria.ru/20230603/kharakter-1875873637.html

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

россия

ссср

великобритания

франция

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2023

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, ссср, андрей тарковский, великобритания, в мире, день россии, франция