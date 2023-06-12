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NI: Запад ждет великая расплата - РИА Новости, 12.06.2023
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01:57 12.06.2023 (обновлено: 08:45 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/rasplata-1877581890.html
NI: Запад ждет великая расплата
NI: Запад ждет великая расплата - РИА Новости, 12.06.2023
NI: Запад ждет великая расплата
Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата", результатом которой станет постзападный многополярный мир, такое мнение в статье для... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T01:57
2023-06-12T08:45
в мире
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европа
азия
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата", результатом которой станет постзападный многополярный мир, такое мнение в статье для The National Interest выразил основатель Глобального института будущего Чандран Наир.Как отмечает автор, сейчас формируются "предпосылки для великой расплаты" западных держав. "Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии", - считает он.По его мнению, такое положение дел обусловлено пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запад приспосабливаться к многополярному будущему, в котором властью придется делиться.Во-первых, это пересмотр привычной истории. Как указывает Наир, Запад всю колониальную эру трактовал исторические события избирательно и отточил этот навык до совершенства, изображая себя создателем современной цивилизации и силой, продвигающей добро. Однако сейчас ситуация меняется: информационные технологии разрушили монополию на информацию и историю, некогда принадлежавшую западным цензорам.Вторая тенденция — это переоценка "основанного на правилах" международного порядка, который вызывает во всем мире "массу насмешек" и считается инструментом западных стран для сохранения своей гегемонии. По его словам, недовольство тем, что Запад постоянно нарушают собственные правила, только крепнет, из-за чего легитимность этого порядка вызывает все больше сомнений.В-третьих, это разоблачение западного "миротворчества". Так, основная часть мира считает, что Запад во главе с США не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах. Как считает Наир, мир осознал, что доверять дело мира одному Западу нельзя — особенно учитывая, что его экономика во многом наживается на конфликтах.Четвертая тенденция — свержение западной финансовой надстройки "с ее престола". Как указывает автор, ни для кого не секрет, что западные державы открыто используют свою финансовую мощь ради геополитических выгод и целей. На данный момент предпринимаются усилия по ликвидации "непомерной привилегии" США, связанной с долларом, кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада.В-пятых, это очевидный крах доверия к западной прессе, который случился в критический момент: за последние несколько лет изъяны в работе СМИ раскрыли мировому сообществу глаза на то, что они насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка.Как отмечает Наир, западные страны живут в созданном ими пузыре "отрицания реальности", однако им пора осознать, что мир уже не такой, каким он был после окончания холодной войны. "С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности &lt;…&gt; Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше", - резюмирует автор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html
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в мире, сша, европа, азия
В мире, США, Европа, Азия
NI: Запад ждет великая расплата

NI: Запад столкнется с великой расплатой и обновленным многополярным миром

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата", результатом которой станет постзападный многополярный мир, такое мнение в статье для The National Interest выразил основатель Глобального института будущего Чандран Наир.
Как отмечает автор, сейчас формируются "предпосылки для великой расплаты" западных держав. "Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии", - считает он.
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По его мнению, такое положение дел обусловлено пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запад приспосабливаться к многополярному будущему, в котором властью придется делиться.
Во-первых, это пересмотр привычной истории. Как указывает Наир, Запад всю колониальную эру трактовал исторические события избирательно и отточил этот навык до совершенства, изображая себя создателем современной цивилизации и силой, продвигающей добро. Однако сейчас ситуация меняется: информационные технологии разрушили монополию на информацию и историю, некогда принадлежавшую западным цензорам.
Вторая тенденция — это переоценка "основанного на правилах" международного порядка, который вызывает во всем мире "массу насмешек" и считается инструментом западных стран для сохранения своей гегемонии. По его словам, недовольство тем, что Запад постоянно нарушают собственные правила, только крепнет, из-за чего легитимность этого порядка вызывает все больше сомнений.
В-третьих, это разоблачение западного "миротворчества". Так, основная часть мира считает, что Запад во главе с США не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах. Как считает Наир, мир осознал, что доверять дело мира одному Западу нельзя — особенно учитывая, что его экономика во многом наживается на конфликтах.
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Четвертая тенденция — свержение западной финансовой надстройки "с ее престола". Как указывает автор, ни для кого не секрет, что западные державы открыто используют свою финансовую мощь ради геополитических выгод и целей. На данный момент предпринимаются усилия по ликвидации "непомерной привилегии" США, связанной с долларом, кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада.
В-пятых, это очевидный крах доверия к западной прессе, который случился в критический момент: за последние несколько лет изъяны в работе СМИ раскрыли мировому сообществу глаза на то, что они насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка.
Как отмечает Наир, западные страны живут в созданном ими пузыре "отрицания реальности", однако им пора осознать, что мир уже не такой, каким он был после окончания холодной войны. "С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности <…> Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше", - резюмирует автор.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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