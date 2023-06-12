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В ICAN назвали расходы США на ядерное оружие чудовищными - РИА Новости, 12.06.2023
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19:28 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/raskhody-1877681536.html
В ICAN назвали расходы США на ядерное оружие чудовищными
В ICAN назвали расходы США на ядерное оружие чудовищными - РИА Новости, 12.06.2023
В ICAN назвали расходы США на ядерное оружие чудовищными
Расходы США на ядерное оружие в размере 43,7 миллиарда долларов, что больше, чем у восьми других стран обладающих ядерным оружием вместе взятых, ужасны, США... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:28
2023-06-12T19:28
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Расходы США на ядерное оружие в размере 43,7 миллиарда долларов, что больше, чем у восьми других стран обладающих ядерным оружием вместе взятых, ужасны, США находятся в процессе обновления всего своего арсенала, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. "Я, конечно, думаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег. Вы знаете, мы пытаемся разложить это по полочкам и подумать, как эти деньги можно было бы лучше потратить на зарплату медсестер, например, на медицинское оборудование или на борьбу с изменением климата", - заявила она на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Сандерс-Закре добавила, что США и другие страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают свои расходы и модернизируют весь свой ядерный арсенал, не просто сохраняя свои нынешние ракеты и боеголовки, но фактически строя новые и более совершенные ракетные подводные лодки и самолеты для запуска ядерного оружия и "терроризирования гражданского населения". "В этом году мы обнаружили очень небольшое сокращение ядерных расходов вооруженных сил США, но это все еще невероятно раздутая и вызывающая протест сумма денег, направляемая на оружие массового уничтожения. Однако важно не изолировать США и понимать, что все страны делают это. Все страны, обладающие ядерным оружием, расширяют свои арсеналы и увеличивают расходы на ядерное оружие в прошлом году", - уточнила она. Ранее в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) говорилось, что мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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в мире, сша, ican, оон
В мире, США, ICAN, ООН
В ICAN назвали расходы США на ядерное оружие чудовищными

ICAN: расходы США на ядерное оружие чудовищны, они обновляют весь свой арсенал

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Расходы США на ядерное оружие в размере 43,7 миллиарда долларов, что больше, чем у восьми других стран обладающих ядерным оружием вместе взятых, ужасны, США находятся в процессе обновления всего своего арсенала, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
«
"Я, конечно, думаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег. Вы знаете, мы пытаемся разложить это по полочкам и подумать, как эти деньги можно было бы лучше потратить на зарплату медсестер, например, на медицинское оборудование или на борьбу с изменением климата", - заявила она на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
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Сандерс-Закре добавила, что США и другие страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают свои расходы и модернизируют весь свой ядерный арсенал, не просто сохраняя свои нынешние ракеты и боеголовки, но фактически строя новые и более совершенные ракетные подводные лодки и самолеты для запуска ядерного оружия и "терроризирования гражданского населения".
«
"В этом году мы обнаружили очень небольшое сокращение ядерных расходов вооруженных сил США, но это все еще невероятно раздутая и вызывающая протест сумма денег, направляемая на оружие массового уничтожения. Однако важно не изолировать США и понимать, что все страны делают это. Все страны, обладающие ядерным оружием, расширяют свои арсеналы и увеличивают расходы на ядерное оружие в прошлом году", - уточнила она.
Ранее в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) говорилось, что мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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