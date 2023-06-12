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Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ranenyy-1877677400.html
Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка
Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка - РИА Новости, 12.06.2023
Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка
Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:00
2023-06-12T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. &quot;По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района на площади Привокзальной также получил ранение мужчина 1942 года рождения&quot;, - написал Кулемзин.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали три мирных жителя. Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина
Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Привокзальной площади ранен еще один мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка украинскими военными
Последствия обстрела Донецка украинскими военными - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка украинскими военными. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
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"По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района на площади Привокзальной также получил ранение мужчина 1942 года рождения", - написал Кулемзин.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали три мирных жителя.
Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В частном секторе пострадали два человека.

Квартира в многоэтажном доме, сгоревшая в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

Квартира в многоквартирном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

Квартира в многоэтажном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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