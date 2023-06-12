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Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка

Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка - РИА Новости, 12.06.2023

Кулемзин сообщил о ранении еще одного мирного жителя при обстреле Донецка

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:00

2023-06-12T19:00

2023-06-12T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района на площади Привокзальной также получил ранение мужчина 1942 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали три мирных жителя. Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина