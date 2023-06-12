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При обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три человека - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ranenye-1877666655.html
При обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три человека
При обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три человека - РИА Новости, 12.06.2023
При обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три человека
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:19
2023-06-12T17:19
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "Дополнительная информация о пострадавших в результате обстрела Киевского района на площади Привокзальной. Ранены женщины 1963 и 1999 года рождения, а также мужчина 1975 года рождения", - написал мэр.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230612/udary-1877652695.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три человека

Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"Дополнительная информация о пострадавших в результате обстрела Киевского района на площади Привокзальной. Ранены женщины 1963 и 1999 года рождения, а также мужчина 1975 года рождения", - написал мэр.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла.
Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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