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Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении - РИА Новости, 12.06.2023
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19:21 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/putin-1877680920.html
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении - РИА Новости, 12.06.2023
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении
Президент России Владимир Путин предложил участникам спецоперации, с которыми пообщался в военном госпитале, подумать о дальнейшей учебе по военной линии. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:21
2023-06-12T19:21
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам спецоперации, с которыми пообщался в военном госпитале, подумать о дальнейшей учебе по военной линии. Глава государства заверил их, что будет делаться все для их скорейшей и успешной реабилитации. "Я считаю, что те, кто хочет из вас как-то на следующую ступень, (должны) пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, Вооруженным силам. Если кто-то связывает свою судьбу с вооруженными силами, было бы правильным, из таких как вы должен комплектоваться будущий командный состав Вооруженных сил", - сказал он. "Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование", - добавил он.
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60
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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале
Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам спецоперации, с которыми пообщался в военном госпитале, подумать о дальнейшей учебе по военной линии.
2023-06-12T19:21
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Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении

Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшей учебе по военной линии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС РФ госнаградами в госпитале им. А.А. Вишневского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам спецоперации, с которыми пообщался в военном госпитале, подумать о дальнейшей учебе по военной линии.
Глава государства заверил их, что будет делаться все для их скорейшей и успешной реабилитации.
«
"Я считаю, что те, кто хочет из вас как-то на следующую ступень, (должны) пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, Вооруженным силам. Если кто-то связывает свою судьбу с вооруженными силами, было бы правильным, из таких как вы должен комплектоваться будущий командный состав Вооруженных сил", - сказал он.
"Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование", - добавил он.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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