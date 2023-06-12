https://ria.ru/20230612/putin-1877680920.html
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении - РИА Новости, 12.06.2023
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении
Президент России Владимир Путин предложил участникам спецоперации, с которыми пообщался в военном госпитале, подумать о дальнейшей учебе по военной линии. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:21
2023-06-12T19:21
2023-06-12T19:21
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам спецоперации, с которыми пообщался в военном госпитале, подумать о дальнейшей учебе по военной линии. Глава государства заверил их, что будет делаться все для их скорейшей и успешной реабилитации. "Я считаю, что те, кто хочет из вас как-то на следующую ступень, (должны) пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, Вооруженным силам. Если кто-то связывает свою судьбу с вооруженными силами, было бы правильным, из таких как вы должен комплектоваться будущий командный состав Вооруженных сил", - сказал он. "Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование", - добавил он.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале
Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале
2023-06-12T19:21
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, видео
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам спецоперации, с которыми пообщался в военном госпитале, подумать о дальнейшей учебе по военной линии.
2023-06-12T19:21
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PT1M17S
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшем обучении
Путин предложил участникам спецоперации подумать о дальнейшей учебе по военной линии