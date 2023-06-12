https://ria.ru/20230612/putin-1877653434.html

Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр

Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр - РИА Новости, 12.06.2023

Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр

Президент России Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотры, и порекомендовал это делать всем, а также пошутил, что будет избавляться от ненужных РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:41

2023-06-12T15:41

2023-06-12T16:26

владимир путин

здоровье

россия

общество

день россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотры, и порекомендовал это делать всем, а также пошутил, что будет избавляться от ненужных клеток.Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Среди них сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Лауреаты пожелали главе государства здоровья и сил, "и чтобы никогда не обращались к врачам"."А может быть, чтобы не лечиться, надо постоянно к ним обращаться. Регулярно прохожу медосмотры. Ну и надо, наверное, это делать все-таки всем", - ответил Путин."Но самое главное, Владимир Владимирович, продолжайте свой стиль. Мы знаем, что вы занимаетесь от часа до полутора тем, чем нужно заниматься. Я сейчас не буду говорить о молекулярной биологии, но это создает такую атмосферу внутри организма, которая очищается от ненужных клеток", - сказал Сухих."Спасибо большое. Будем очищаться от ненужных клеток в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин с улыбкой.

https://ria.ru/20230612/ernst-1877654337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, здоровье, россия, общество, день россии