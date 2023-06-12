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Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр - РИА Новости, 12.06.2023
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15:41 12.06.2023 (обновлено: 16:26 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/putin-1877653434.html
Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр
Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр - РИА Новости, 12.06.2023
Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр
Президент России Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотры, и порекомендовал это делать всем, а также пошутил, что будет избавляться от ненужных РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:41
2023-06-12T16:26
владимир путин
здоровье
россия
общество
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотры, и порекомендовал это делать всем, а также пошутил, что будет избавляться от ненужных клеток.Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Среди них сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Лауреаты пожелали главе государства здоровья и сил, "и чтобы никогда не обращались к врачам".&quot;А может быть, чтобы не лечиться, надо постоянно к ним обращаться. Регулярно прохожу медосмотры. Ну и надо, наверное, это делать все-таки всем&quot;, - ответил Путин."Но самое главное, Владимир Владимирович, продолжайте свой стиль. Мы знаем, что вы занимаетесь от часа до полутора тем, чем нужно заниматься. Я сейчас не буду говорить о молекулярной биологии, но это создает такую атмосферу внутри организма, которая очищается от ненужных клеток", - сказал Сухих."Спасибо большое. Будем очищаться от ненужных клеток в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин с улыбкой.
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владимир путин, здоровье, россия, общество, день россии
Владимир Путин, Здоровье, Россия, Общество, День России
Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр

Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотр и порекомендовал это делать всем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотры, и порекомендовал это делать всем, а также пошутил, что будет избавляться от ненужных клеток.
Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Среди них сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Лауреаты пожелали главе государства здоровья и сил, "и чтобы никогда не обращались к врачам".
«

"А может быть, чтобы не лечиться, надо постоянно к ним обращаться. Регулярно прохожу медосмотры. Ну и надо, наверное, это делать все-таки всем", - ответил Путин.

«
"Но самое главное, Владимир Владимирович, продолжайте свой стиль. Мы знаем, что вы занимаетесь от часа до полутора тем, чем нужно заниматься. Я сейчас не буду говорить о молекулярной биологии, но это создает такую атмосферу внутри организма, которая очищается от ненужных клеток", - сказал Сухих.
«
"Спасибо большое. Будем очищаться от ненужных клеток в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин с улыбкой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Путин пошутил над Эрнстом за бокалом шампанского
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