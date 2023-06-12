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Путин поздравил жителей Пермского края с 300-летием столицы региона - РИА Новости, 12.06.2023
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12:03 12.06.2023 (обновлено: 12:27 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/putin-1877616894.html
Путин поздравил жителей Пермского края с 300-летием столицы региона
Путин поздравил жителей Пермского края с 300-летием столицы региона - РИА Новости, 12.06.2023
Путин поздравил жителей Пермского края с 300-летием столицы региона
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Перми и Пермского края с 300-летием основания города, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:03
2023-06-12T12:27
пермский край
пермь
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Перми и Пермского края с 300-летием основания города, сообщается на сайте Кремля.Пермь 12 июня отмечает 300-летний юбилей. Торжества начали еще накануне, но основные мероприятия пройдут сегодня."Поздравляю вас с 300-летием основания Перми – Города трудовой доблести. Ваш город сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и учёные, государственные и общественные деятели. Их трудовые свершения и ратные подвиги служат достойным примером истинного подвижничества, преданности гражданскому долгу и Отчизне. Так же мужественно сражаются в наши дни уроженцы Пермского края, защищая Россию", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что Пермь – большой, самобытный, современный город, крупный центр металлургической и металлообрабатывающей промышленности с развитой транспортной, социальной инфраструктурой.Путин отметил роль и ведущих пермских предприятий, которые производят оборудование для космической и авиационной отраслей, военную технику для Вооружённых Сил. Особенно на всю страну, по его словам, славится знаменитая школа балета и уникальная коллекция Пермской художественной галереи, отметившей в минувшем году своё 100-летие.Путин убеждён, что, опираясь на богатейшее наследие предков, пермяки и впредь своими реальными делами и начинаниями будут вносить вклад в укрепление родного края и Отечества."Пользуясь случаем, от души поздравляю вас с праздником – Днём России. Желаю успехов и всего наилучшего", - заключил президент.
https://ria.ru/20230612/perm-1877612172.html
https://ria.ru/20230527/perm-1874505648.html
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пермский край, пермь, общество, владимир путин, россия
Пермский край, Пермь, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил жителей Пермского края с 300-летием столицы региона

Президент Путин поздравил жителей Перми и Пермского края с 300-летием столицы региона

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Перми и Пермского края с 300-летием основания города, сообщается на сайте Кремля.
Пермь 12 июня отмечает 300-летний юбилей. Торжества начали еще накануне, но основные мероприятия пройдут сегодня.
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми
Вчера, 11:16
"Поздравляю вас с 300-летием основания Перми – Города трудовой доблести. Ваш город сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и учёные, государственные и общественные деятели. Их трудовые свершения и ратные подвиги служат достойным примером истинного подвижничества, преданности гражданскому долгу и Отчизне. Так же мужественно сражаются в наши дни уроженцы Пермского края, защищая Россию", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что Пермь – большой, самобытный, современный город, крупный центр металлургической и металлообрабатывающей промышленности с развитой транспортной, социальной инфраструктурой.
Путин отметил роль и ведущих пермских предприятий, которые производят оборудование для космической и авиационной отраслей, военную технику для Вооружённых Сил. Особенно на всю страну, по его словам, славится знаменитая школа балета и уникальная коллекция Пермской художественной галереи, отметившей в минувшем году своё 100-летие.
Путин убеждён, что, опираясь на богатейшее наследие предков, пермяки и впредь своими реальными делами и начинаниями будут вносить вклад в укрепление родного края и Отечества.
"Пользуясь случаем, от души поздравляю вас с праздником – Днём России. Желаю успехов и всего наилучшего", - заключил президент.
Пермь - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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27 мая, 10:26
 
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