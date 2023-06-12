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Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 12.06.2023 (обновлено: 21:19 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/pulemet-1877685353.html
Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой
Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой
Российские военные захватили у солдат ВСУ под Авдеевкой немецкий пулемет, разработанный в гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, сообщил... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:09
2023-06-12T21:19
специальная военная операция на украине
германия
авдеевка
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Российские военные захватили у солдат ВСУ под Авдеевкой немецкий пулемет, разработанный в гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, сообщил корреспонденту РИА Новости офицер из группировки войск "Юг".&quot;Это MG-42. Является немецким образцом. Мы тут немножко покопались, оказывается, его называют пилой Гиммлера!&quot; — сказал он, демонстрируя оружие.Как уточняется, трофей взяли на отбитых у украинских боевиков позициях после их неудачной попытки перейти в наступление. Офицер подчеркнул, что этот пулемет использовался немецкой армией во Второй мировой войне."А теперь, как видите, украинские боевики тоже ими пользуются. Им поставляют это из нашей не совсем дружественной Европы", — отметил военный.MG-42 — пулемет, с которым войска нацистской Германии воевали в период Второй мировой войны. За свою высокую скорострельность — 1200 выстрелов в минуту — он получил у союзников прозвище "циркулярная пила Гитлера".Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20221011/operatsiya-1823139062.html
германия
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Немецкий пулемет, захваченный под Авдеевкой
Немецкий пулемет, разработанный в гитлеровской Германии, захвачен у ВСУ под Авдеевкой, рассказал РИА Новости российский офицер из группировки войск "Юг".
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германия, авдеевка, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Германия, Авдеевка, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой

Российские военные захватили немецкий пулемет времен Второй мировой войны под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Российские военные захватили у солдат ВСУ под Авдеевкой немецкий пулемет, разработанный в гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, сообщил корреспонденту РИА Новости офицер из группировки войск "Юг".
«

"Это MG-42. Является немецким образцом. Мы тут немножко покопались, оказывается, его называют пилой Гиммлера!" — сказал он, демонстрируя оружие.

Как уточняется, трофей взяли на отбитых у украинских боевиков позициях после их неудачной попытки перейти в наступление. Офицер подчеркнул, что этот пулемет использовался немецкой армией во Второй мировой войне.
"А теперь, как видите, украинские боевики тоже ими пользуются. Им поставляют это из нашей не совсем дружественной Европы", — отметил военный.
MG-42 — пулемет, с которым войска нацистской Германии воевали в период Второй мировой войны. За свою высокую скорострельность — 1200 выстрелов в минуту — он получил у союзников прозвище "циркулярная пила Гитлера".
Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Кадыров показал трофеи чеченских бойцов на военной операции
11 октября 2022, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияАвдеевкаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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