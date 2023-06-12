https://ria.ru/20230612/pulemet-1877685353.html

Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой

Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой

Российские военные захватили у солдат ВСУ под Авдеевкой немецкий пулемет, разработанный в гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, сообщил... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T20:09

2023-06-12T20:09

2023-06-12T21:19

специальная военная операция на украине

германия

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Российские военные захватили у солдат ВСУ под Авдеевкой немецкий пулемет, разработанный в гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, сообщил корреспонденту РИА Новости офицер из группировки войск "Юг"."Это MG-42. Является немецким образцом. Мы тут немножко покопались, оказывается, его называют пилой Гиммлера!" — сказал он, демонстрируя оружие.Как уточняется, трофей взяли на отбитых у украинских боевиков позициях после их неудачной попытки перейти в наступление. Офицер подчеркнул, что этот пулемет использовался немецкой армией во Второй мировой войне."А теперь, как видите, украинские боевики тоже ими пользуются. Им поставляют это из нашей не совсем дружественной Европы", — отметил военный.MG-42 — пулемет, с которым войска нацистской Германии воевали в период Второй мировой войны. За свою высокую скорострельность — 1200 выстрелов в минуту — он получил у союзников прозвище "циркулярная пила Гитлера".Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20221011/operatsiya-1823139062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Немецкий пулемет, захваченный под Авдеевкой Немецкий пулемет, разработанный в гитлеровской Германии, захвачен у ВСУ под Авдеевкой, рассказал РИА Новости российский офицер из группировки войск "Юг". 2023-06-12T20:09 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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германия, авдеевка, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф