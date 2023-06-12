https://ria.ru/20230612/prazdnovanie-1877694233.html
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан - РИА Новости, 12.06.2023
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан
Десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в Ростовской области в День России, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:15
2023-06-12T22:15
2023-06-12T22:15
ростовская область
день россии
ростов-на-дону
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877683009_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_97a4a81affded7f30caeb7886416ede1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в Ростовской области в День России, сообщает правительство региона. "Сегодня, 12 июня, во всех донских городах и районах празднуют День России. В мероприятиях приняли участие десятки тысяч человек", - говорится в сообщении. В Ростове-на-Дону, на Фонтанной площади, состоялся гала-концерт, посвященный главному государственному празднику страны. Губернатор области Василий Голубев поприветствовал земляков, поздравив всех жителей Ростовской области. "Наши с вами дети, сыновья, мужья, как герои, защищают страну, защищают Отечество, детей и будущее нашей России, защищают память о своих предках, которые сокрушили фашистскую чуму, обеспечили мир над нашими головами. И мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы поддержать этих ребят, их семьи, их жен, матерей, детей", - сказал он. Губернатор отметил, что жители Ростовской области напряженно трудятся, достойно несут ратную службу, решают социальные задачи. В области в дружбе и добрососедстве живут представители более 150 национальностей. На главной ростовской сцене в честь Дня России выступили заслуженный Государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" (ДНР), ансамбли "Адыги", "Барвинок" (ЛНР), Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Квасова и многие другие. Во время концертной программы состоялись флешмоб с растягиванием российского флага, лазерное шоу на фонтане и пиротехническое шоу на каскадах Фонтанной площади. На выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства "Мастера России" свои авторские работы продемонстрировали более 50 мастеров из Ростовской области и новых российских субъектов.
https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877165176.html
https://ria.ru/20230606/zavod-1876448262.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877683009_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_603a1282e0804180f5107f937af6eedb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день россии, ростов-на-дону, василий голубев
Ростовская область , День России, Ростов-на-Дону, Василий Голубев
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан
В Ростовской области десятки тысяч жителей приняли участие в праздновании Дня России