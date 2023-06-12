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В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан - РИА Новости, 12.06.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
22:15 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/prazdnovanie-1877694233.html
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан - РИА Новости, 12.06.2023
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан
Десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в Ростовской области в День России, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:15
2023-06-12T22:15
ростовская область
день россии
ростов-на-дону
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в Ростовской области в День России, сообщает правительство региона. "Сегодня, 12 июня, во всех донских городах и районах празднуют День России. В мероприятиях приняли участие десятки тысяч человек", - говорится в сообщении. В Ростове-на-Дону, на Фонтанной площади, состоялся гала-концерт, посвященный главному государственному празднику страны. Губернатор области Василий Голубев поприветствовал земляков, поздравив всех жителей Ростовской области. "Наши с вами дети, сыновья, мужья, как герои, защищают страну, защищают Отечество, детей и будущее нашей России, защищают память о своих предках, которые сокрушили фашистскую чуму, обеспечили мир над нашими головами. И мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы поддержать этих ребят, их семьи, их жен, матерей, детей", - сказал он. Губернатор отметил, что жители Ростовской области напряженно трудятся, достойно несут ратную службу, решают социальные задачи. В области в дружбе и добрососедстве живут представители более 150 национальностей. На главной ростовской сцене в честь Дня России выступили заслуженный Государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" (ДНР), ансамбли "Адыги", "Барвинок" (ЛНР), Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Квасова и многие другие. Во время концертной программы состоялись флешмоб с растягиванием российского флага, лазерное шоу на фонтане и пиротехническое шоу на каскадах Фонтанной площади. На выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства "Мастера России" свои авторские работы продемонстрировали более 50 мастеров из Ростовской области и новых российских субъектов.
https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877165176.html
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день россии, ростов-на-дону, василий голубев
Ростовская область , День России, Ростов-на-Дону, Василий Голубев
В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан

В Ростовской области десятки тысяч жителей приняли участие в праздновании Дня России

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЗрители на праздничном мероприятии, посвященном Дню России
Зрители на праздничном мероприятии, посвященном Дню России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Зрители на праздничном мероприятии, посвященном Дню России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в Ростовской области в День России, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 12 июня, во всех донских городах и районах празднуют День России. В мероприятиях приняли участие десятки тысяч человек", - говорится в сообщении.
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В Ростове-на-Дону, на Фонтанной площади, состоялся гала-концерт, посвященный главному государственному празднику страны. Губернатор области Василий Голубев поприветствовал земляков, поздравив всех жителей Ростовской области.
«
"Наши с вами дети, сыновья, мужья, как герои, защищают страну, защищают Отечество, детей и будущее нашей России, защищают память о своих предках, которые сокрушили фашистскую чуму, обеспечили мир над нашими головами. И мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы поддержать этих ребят, их семьи, их жен, матерей, детей", - сказал он.
Губернатор отметил, что жители Ростовской области напряженно трудятся, достойно несут ратную службу, решают социальные задачи. В области в дружбе и добрососедстве живут представители более 150 национальностей.
На главной ростовской сцене в честь Дня России выступили заслуженный Государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" (ДНР), ансамбли "Адыги", "Барвинок" (ЛНР), Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Квасова и многие другие.
Во время концертной программы состоялись флешмоб с растягиванием российского флага, лазерное шоу на фонтане и пиротехническое шоу на каскадах Фонтанной площади. На выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства "Мастера России" свои авторские работы продемонстрировали более 50 мастеров из Ростовской области и новых российских субъектов.
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Ростовская областьДень РоссииРостов-на-ДонуВасилий Голубев
 
 
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