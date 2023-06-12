https://ria.ru/20230612/prazdnovanie-1877694233.html

В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан

В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан - РИА Новости, 12.06.2023

В праздновании Дня России приняли участие десятки тысяч ростовчан

Десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в Ростовской области в День России, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:15

2023-06-12T22:15

2023-06-12T22:15

ростовская область

день россии

ростов-на-дону

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в Ростовской области в День России, сообщает правительство региона. "Сегодня, 12 июня, во всех донских городах и районах празднуют День России. В мероприятиях приняли участие десятки тысяч человек", - говорится в сообщении. В Ростове-на-Дону, на Фонтанной площади, состоялся гала-концерт, посвященный главному государственному празднику страны. Губернатор области Василий Голубев поприветствовал земляков, поздравив всех жителей Ростовской области. "Наши с вами дети, сыновья, мужья, как герои, защищают страну, защищают Отечество, детей и будущее нашей России, защищают память о своих предках, которые сокрушили фашистскую чуму, обеспечили мир над нашими головами. И мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы поддержать этих ребят, их семьи, их жен, матерей, детей", - сказал он. Губернатор отметил, что жители Ростовской области напряженно трудятся, достойно несут ратную службу, решают социальные задачи. В области в дружбе и добрососедстве живут представители более 150 национальностей. На главной ростовской сцене в честь Дня России выступили заслуженный Государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" (ДНР), ансамбли "Адыги", "Барвинок" (ЛНР), Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Квасова и многие другие. Во время концертной программы состоялись флешмоб с растягиванием российского флага, лазерное шоу на фонтане и пиротехническое шоу на каскадах Фонтанной площади. На выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства "Мастера России" свои авторские работы продемонстрировали более 50 мастеров из Ростовской области и новых российских субъектов.

https://ria.ru/20230609/tekhnika-1877165176.html

https://ria.ru/20230606/zavod-1876448262.html

ростов-на-дону

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день россии, ростов-на-дону, василий голубев