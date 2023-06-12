https://ria.ru/20230612/prazdnik-1877619848.html
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Путин поздравил жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:23
2023-06-12T12:23
2023-06-12T14:25
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России."Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине", — сказал он на церемонии вручения государственных наград.Глава государства отметил, что пронзительные чувства патриотизма и ответственности за судьбу России сложно передать словами, но они понятны и близки всем жителям страны."Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям, участникам специальной военной операции", — отметил Путин.Как указал президент, предыдущие поколения достигли "поистине грандиозных трудовых и ратных побед" и именно сейчас жители страны особенно остро осознают значение свершений, сплоченности и твердой решимости своих предков защищать Россию, работать ради общего блага и процветания страны."Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды героев труда и знаки лауреатов Государственной премии, — лучшее тому подтверждение", — подчеркнул президент.Путин также добавил, что основа России — "люди, которые идут от победы к победе," и вера в победу, справедливость и свою страну, на которой строят жизнь и всю свою работу эти люди.
https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин: День России знаменует неразрывность многовековой истории
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России.
«
"Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине", — сказал он на церемонии вручения государственных наград.
Глава государства отметил, что пронзительные чувства патриотизма и ответственности за судьбу России сложно передать словами, но они понятны и близки всем жителям страны.
"Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям, участникам специальной военной операции", — отметил Путин.
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Как указал президент, предыдущие поколения достигли "поистине грандиозных трудовых и ратных побед" и именно сейчас жители страны особенно остро осознают значение свершений, сплоченности и твердой решимости своих предков защищать Россию, работать ради общего блага и процветания страны.
«
"Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды героев труда и знаки лауреатов Государственной премии, — лучшее тому подтверждение", — подчеркнул президент.
Путин также добавил, что основа России — "люди, которые идут от победы к победе," и вера в победу, справедливость и свою страну, на которой строят жизнь и всю свою работу эти люди.
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