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Путин поздравил жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
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12:23 12.06.2023 (обновлено: 14:25 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/prazdnik-1877619848.html
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Путин поздравил жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:23
2023-06-12T14:25
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России.&quot;Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине&quot;, — сказал он на церемонии вручения государственных наград.Глава государства отметил, что пронзительные чувства патриотизма и ответственности за судьбу России сложно передать словами, но они понятны и близки всем жителям страны."Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям, участникам специальной военной операции", — отметил Путин.Как указал президент, предыдущие поколения достигли "поистине грандиозных трудовых и ратных побед" и именно сейчас жители страны особенно остро осознают значение свершений, сплоченности и твердой решимости своих предков защищать Россию, работать ради общего блага и процветания страны.&quot;Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды героев труда и знаки лауреатов Государственной премии, — лучшее тому подтверждение&quot;, — подчеркнул президент.Путин также добавил, что основа России — "люди, которые идут от победы к победе," и вера в победу, справедливость и свою страну, на которой строят жизнь и всю свою работу эти люди.
https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поздравил жителей страны с Днем России

Президент Владимир Путин: День России знаменует неразрывность многовековой истории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России.
«

"Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине", — сказал он на церемонии вручения государственных наград.

Глава государства отметил, что пронзительные чувства патриотизма и ответственности за судьбу России сложно передать словами, но они понятны и близки всем жителям страны.
"Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям, участникам специальной военной операции", — отметил Путин.
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Как указал президент, предыдущие поколения достигли "поистине грандиозных трудовых и ратных побед" и именно сейчас жители страны особенно остро осознают значение свершений, сплоченности и твердой решимости своих предков защищать Россию, работать ради общего блага и процветания страны.
«

"Для нас это наследие священно. Мы верны его традициям, и выдающиеся граждане России, которым будут вручены сегодня золотые звезды героев труда и знаки лауреатов Государственной премии, — лучшее тому подтверждение", — подчеркнул президент.

Путин также добавил, что основа России — "люди, которые идут от победы к победе," и вера в победу, справедливость и свою страну, на которой строят жизнь и всю свою работу эти люди.
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