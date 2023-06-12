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В ЕАО ликвидировали пожар на предприятии по выпуску напитков - РИА Новости, 12.06.2023
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05:26 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877587203.html
В ЕАО ликвидировали пожар на предприятии по выпуску напитков
В ЕАО ликвидировали пожар на предприятии по выпуску напитков - РИА Новости, 12.06.2023
В ЕАО ликвидировали пожар на предприятии по выпуску напитков
Открытое горение ликвидировали на площади в три тысячи квадратных метров на предприятии по производству напитков в поселке Николаевка в Еврейской автономной... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T05:26
2023-06-12T05:26
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на площади в три тысячи квадратных метров на предприятии по производству напитков в поселке Николаевка в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. По информации пресс-службы, возгорание началось ночью. Работники предприятия в Николаевке почувствовали запах дыма, в поисках его источника пришли на склад пластиковой тары и увидели искрение. Вызывали пожарных, те прибыли, начали тушение, но для обеспечения их безопасности потребовалось обесточить здание. Пока электричество отключали, огонь успел распространиться, охватив три тысячи квадратных метров. Усилиями сотрудников МЧС удалось остановить огонь и спасти склад газированных напитков. "Ликвидировали открытое горение, но сейчас идет проливка конструкций. Здание из сэндвич-панелей, и по сэндвич-панелям очень быстро распространяется огонь, тление. Поэтому их отдирают, их проливают", - уточнили в пресс-службе ведомства. По информации из телеграм-канала областного ГУМЧС, обошлось без пострадавших.
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еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЕАО ликвидировали пожар на предприятии по выпуску напитков

В ЕАО ликвидировали пожар на предприятии по выпуску напитков на трех тысячах "квадратов"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на площади в три тысячи квадратных метров на предприятии по производству напитков в поселке Николаевка в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По информации пресс-службы, возгорание началось ночью. Работники предприятия в Николаевке почувствовали запах дыма, в поисках его источника пришли на склад пластиковой тары и увидели искрение. Вызывали пожарных, те прибыли, начали тушение, но для обеспечения их безопасности потребовалось обесточить здание. Пока электричество отключали, огонь успел распространиться, охватив три тысячи квадратных метров. Усилиями сотрудников МЧС удалось остановить огонь и спасти склад газированных напитков.
"Ликвидировали открытое горение, но сейчас идет проливка конструкций. Здание из сэндвич-панелей, и по сэндвич-панелям очень быстро распространяется огонь, тление. Поэтому их отдирают, их проливают", - уточнили в пресс-службе ведомства.
По информации из телеграм-канала областного ГУМЧС, обошлось без пострадавших.
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