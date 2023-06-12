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Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России - РИА Новости, 12.06.2023
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13:56 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html
Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России
Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России - РИА Новости, 12.06.2023
Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик поздравил руководство РФ с Днём России, о чем сообщил в Twitter. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:56
2023-06-12T13:56
россия
москва
санкт-петербург
милорад додик
владимир путин
сергей лавров
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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БЕЛГРАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик поздравил руководство РФ с Днём России, о чем сообщил в Twitter. Додик в конце мая посетил с рабочим визитом Москву, где состоялись его встречи с президентом Владимиром Путиным и другими государственными деятелями РФ. "Президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и братский российский народ поздравляю с Днём России! Этот праздник представляет собой возрождение российской государственности, символизирует национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее России", - написал президент Республики Сербской БиГ в микроблоге. В этом году ожидается приезд Додика на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, его участие в форуме стало традиционным.
https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html
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россия, москва, санкт-петербург, милорад додик, владимир путин, сергей лавров, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, день россии
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Милорад Додик, Владимир Путин, Сергей Лавров, Петербургский международный экономический форум (фонд), В мире, День России
Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России

Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России с национальным праздником

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик поздравил руководство РФ с Днём России, о чем сообщил в Twitter.
Додик в конце мая посетил с рабочим визитом Москву, где состоялись его встречи с президентом Владимиром Путиным и другими государственными деятелями РФ.
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ЛНР впервые празднует День России после присоединения
Вчера, 12:16
"Президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и братский российский народ поздравляю с Днём России! Этот праздник представляет собой возрождение российской государственности, символизирует национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее России", - написал президент Республики Сербской БиГ в микроблоге.
В этом году ожидается приезд Додика на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, его участие в форуме стало традиционным.
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Вчера, 01:29
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургМилорад ДодикВладимир ПутинСергей ЛавровПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреДень России
 
 
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