https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html

Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России

Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России - РИА Новости, 12.06.2023

Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик поздравил руководство РФ с Днём России, о чем сообщил в Twitter. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:56

2023-06-12T13:56

2023-06-12T13:56

россия

москва

санкт-петербург

милорад додик

владимир путин

сергей лавров

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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БЕЛГРАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик поздравил руководство РФ с Днём России, о чем сообщил в Twitter. Додик в конце мая посетил с рабочим визитом Москву, где состоялись его встречи с президентом Владимиром Путиным и другими государственными деятелями РФ. "Президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и братский российский народ поздравляю с Днём России! Этот праздник представляет собой возрождение российской государственности, символизирует национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее России", - написал президент Республики Сербской БиГ в микроблоге. В этом году ожидается приезд Додика на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, его участие в форуме стало традиционным.

https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

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Дарья Буймова

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