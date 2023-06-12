https://ria.ru/20230612/post-1877585277.html

Священник объяснил, как следует проводить Петров пост

Священник объяснил, как следует проводить Петров пост - РИА Новости, 12.06.2023

Священник объяснил, как следует проводить Петров пост

Петров пост помогает верующим за время отпуска не стать "лежащей на солнце амебой" и "тварью пригаджетово дрожащей", стоит ограничить себя в использовании... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T04:07

2023-06-12T04:07

2023-06-12T04:07

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Петров пост помогает верующим за время отпуска не стать "лежащей на солнце амебой" и "тварью пригаджетово дрожащей", стоит ограничить себя в использовании смартфона, общаться с реальными людьми, читать бумажные книги, узнать что-то о христианской вере и истории, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. В Русской православной церкви 12 июня начинается Петров пост (дата начала подвижная, привязана к Пасхе). В этом году он продлится 30 дней, завершится 11 июля, перед праздником апостолов Петра и Павла, в честь которых и назван пост. Он один из самых мягких с точки зрения пищевых ограничений: нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Есть и другие указания устава: по понедельникам допускается горячая пища без масла, в среду и пятницу – сухоядение, в остальные дни – можно рыбу и горячую пищу с маслом. Последнее, как отметил священник, относится к Типикону – церковному уставу - и на практике применяется только в монастырях. "Безусловно, во время Петрова поста речь идет о воздержании от мясомолочной пищи. Но иногда в популярных изданиях, календарях буквально перепечатываются указания Типикона, их, конечно, нужно соотносить с практикой Русской церкви последних веков, отраженной, например, в произведении "Лето Господне" Ивана Шмелева. Из него следует, что жестких градаций, связанных с сухоядением, вареной и невареной пищей, давно уже широко не применяется. Ревнители могут, но эти неудобоносимые бремена не возлагаются на всех подряд. В отношении рыбной пищи каких-либо однозначно жестких ограничений во время Петрова поста нет", - рассказал он. Он напомнил, что Петров пост, ныне отдельный, когда-то возник как заместительный, "компенсационный" - для тех, кто не мог по разным причинам поститься во время Великого поста. Вместе с тем, "его нельзя уподобить Великому посту – времени особенного покаянного сокрушения", уточнил священник. К тому же Петров пост – летний, выпадает на период отпусков, что, очевидно, связано с развлечениями. "Никто не говорит, что Петров пост нужно проводить – как, впрочем, и всякий пост – с мрачным лицом, в тоске и печали. Это время должно помочь не превратиться в лежащую на солнце амебу – человека, у которой за время отпуска воля и разум пришли в желеобразное состояние. Отдыхать – хорошо, закаляться – еще лучше, потрудиться на "фазенде" – неплохо, но и какое-то внутреннее усилие ума и души – тоже желательно бы употреблять. В этом смысле Петров пост нам об этом напоминает: не растекайся каплей", – призвал Козлов. В частности, он посоветовал читать больше познавательной, духовной, исторической литературы. "Памятуя об апостольском служении, к которому в каком-то смысле призван каждый христиан, можно, например, потрудиться над углублением своего знания о вере, то есть читать не только развлекательно – веселящую литературу и смотреть соответствующие сюжеты, но что-то познавательное в духовном или историческом плане", - предложил священник. Протоиерей также отметил, что благодаря отпускному периоду легче ограничить себя в использовании гаджетов, смартфонов, которые часто нужны именно для работы: "лучше дышать, на солнышко смотреть, с людьми реальными общаться, книжку почитать бумажную – восстановить этот навык". "Как и во всякий многодневный пост полезно на себя возложить меру ограничения смартфона – не как средства связи для переговоров с человеком, а как экранчика, в котором ты зависаешь. Почему для этого хороши многодневные посты? День всякий человек может воздерживаться, а вот 3-4 недели – можно себя проверить: я уже вполне зависимый от гаджета человек, так сказать, тварь пригаджетово дрожащая, или еще могу существовать без него, ломки не испытываю – день, два, неделю. Если не получается, то это уже зависимость - надо задуматься и предпринять более решительные действия", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230605/troitsa-1876144755.html

https://ria.ru/20230519/molitva-1872793562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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русская православная церковь