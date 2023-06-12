https://ria.ru/20230612/pomosch-1877697371.html

Франция продолжит наращивать военную помощь Украине, заявил Макрон

Франция продолжит наращивать военную помощь Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 12.06.2023

Франция продолжит наращивать военную помощь Украине, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T23:26

2023-06-12T23:26

2023-06-12T23:26

в мире

украина

эммануэль макрон

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франция

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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. "Мы нарастили поставки оружия и боеприпасов, бронемашин, а также увеличили логистическую поддержку. Согласно календарю, который я озвучил (Владимиру Зеленскому - ред.), мы продолжим это делать в ближайшие недели", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши в Париже, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Макрон сообщил, что Украина начала контрнаступление, отметив, что "оно было тщательно спланировано" и "продлится несколько недель или даже месяцев". "Мы все сделали, чтобы помочь Украине в тех рамках, которые мы установили в начале конфликта: ввода санкций против России и помощи Украине в возврате своих территорий, - но никогда не атакуя Россию и избегая любых форм эскалации", - сказал Макрон. Он отметил, что успешное контрнаступление позволит перейти к переговорам на Украине "в хороших условиях" и вновь повторил, что Франция "будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется". В Париже в понедельник проходит встреча "Веймарского треугольника", в ходе которой президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда обсудят координацию военной помощи Киеву и обсудят возможные гарантии безопасности для Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует всем странам, которые инициируют мирные инициативы по Украине, побуждать к переговорам Киев. Она также отмечала, что в рамках мирных инициатив страны могли бы убедить коллективный Запад прекратить поставки вооружений украинским военным. О своих намерениях выступить с мирным планом урегулирования заявляли Китай, Ватикан и группа африканских государств. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. По данным Минобороны РФ, в конце мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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https://ria.ru/20230523/ukraina-1873613730.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871913278.html

https://ria.ru/20230428/caesar-1868598171.html

https://ria.ru/20230602/frantsiya-1875710322.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция