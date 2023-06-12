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В Белом доме анонсировали скорое объявление о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 12.06.2023
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22:06 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/pomosch-1877693105.html
В Белом доме анонсировали скорое объявление о новом пакете помощи Украине
В Белом доме анонсировали скорое объявление о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 12.06.2023
В Белом доме анонсировали скорое объявление о новом пакете помощи Украине
США готовятся в скором времени объявить новый пакет военной помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:06
2023-06-12T22:06
в мире
украина
джон кирби
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США готовятся в скором времени объявить новый пакет военной помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Очень-очень скоро вы увидите дополнительный пакет отчислений со стороны Соединенных Штатов", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что Штаты продолжат фокусироваться на предоставлении Киеву того оружия, в котором он нуждается. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, джон кирби, сша, нато
В мире, Украина, Джон Кирби, США, НАТО
В Белом доме анонсировали скорое объявление о новом пакете помощи Украине

В Белом доме анонсировали скорое объявление о новом пакете военной помощи Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США готовятся в скором времени объявить новый пакет военной помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Очень-очень скоро вы увидите дополнительный пакет отчислений со стороны Соединенных Штатов", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби добавил, что Штаты продолжат фокусироваться на предоставлении Киеву того оружия, в котором он нуждается.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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