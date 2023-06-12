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Поляки все меньше хотят помогать украинцам, показал опрос - РИА Новости, 12.06.2023
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13:18 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/polsha-1877627854.html
Поляки все меньше хотят помогать украинцам, показал опрос
Поляки все меньше хотят помогать украинцам, показал опрос - РИА Новости, 12.06.2023
Поляки все меньше хотят помогать украинцам, показал опрос
Жители Польши все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:18
2023-06-12T13:18
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 12 июн - РИА Новости. Жители Польши все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета. "Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта", - говорится в результате исследования. Отмечается, что это уже третий отчет по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года. "Последнее наше исследование убедительно показывает, что, хотя мы по-прежнему считаем, что нужно помогать Украине, произошло изменение социального отношения к этому явлению. Практически все индикаторы (а их несколько десятков) зафиксировали изменение значений от однозначно положительного к умеренно положительному и даже умеренно отрицательному. Единственный показатель, который не изменился с начала военного конфликта, - это согласие поляков принимать детей беженцев в школы", - рассказал руководитель исследовательского проекта доктор Роберт Станишевский. Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56%). Меньше поляков также положительно относятся к польской помощи Украине - в настоящее время она составляет 35%, а в январе составляла 47%. В то же время число тех, кто оценивает помощь отрицательно, удвоилось (с 5 до 10%). Половина опрошенных высказались против приема беженцев с Украины. Более того, растет группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий. В настоящее время лишь 21% опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37%). При этом поляки негативно относятся к предоставлению украинцам социальной помощи. Почти 60% опрошенные говорят "нет" равному с гражданами Польши доступу к льготам и социальным гарантиям. Лишь 18% респондентов выступают "за" равный доступ к льготам. Один из самых высоких негативных показателей касается оценки бесплатного питания и проживания украинцев, финансируемых из государственного бюджета. Против этого выступают 49% респондентов (ранее 20%), а число поддерживающих данные привилегии сократилось с 50 до 23%. Каждый третий опрошенный признался, что в последнее время его отношение к беженцам с Украины изменилось. Причем до 85% заявили, что отношение ухудшилось. Поясняя ухудшение к украинцам, поляки поясняют, что негатив чаще всего вызывают такие формулировки, как "все должно быть им" или "все должно быть бесплатно". "Мы также начали замечать, что украинцев характеризует "другая культура" (ее указали 50% опрошенных). Также респонденты в основном указывают на "другие нормы и правила", "другую религию", "отсутствие личной культуры", - пояснил доктор Станишевский. Исследование проводилось 23 мая - 6 июня 2023 года на выборке из 584 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Поляки все меньше хотят помогать украинцам, показал опрос

Университет Варшавы: доля желающих помогать украинцам сократилась до 42 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 июн - РИА Новости. Жители Польши все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета.
"Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта", - говорится в результате исследования.
Отмечается, что это уже третий отчет по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.
"Последнее наше исследование убедительно показывает, что, хотя мы по-прежнему считаем, что нужно помогать Украине, произошло изменение социального отношения к этому явлению. Практически все индикаторы (а их несколько десятков) зафиксировали изменение значений от однозначно положительного к умеренно положительному и даже умеренно отрицательному. Единственный показатель, который не изменился с начала военного конфликта, - это согласие поляков принимать детей беженцев в школы", - рассказал руководитель исследовательского проекта доктор Роберт Станишевский.
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Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56%).
Меньше поляков также положительно относятся к польской помощи Украине - в настоящее время она составляет 35%, а в январе составляла 47%. В то же время число тех, кто оценивает помощь отрицательно, удвоилось (с 5 до 10%).
Половина опрошенных высказались против приема беженцев с Украины. Более того, растет группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий. В настоящее время лишь 21% опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37%).
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При этом поляки негативно относятся к предоставлению украинцам социальной помощи. Почти 60% опрошенные говорят "нет" равному с гражданами Польши доступу к льготам и социальным гарантиям. Лишь 18% респондентов выступают "за" равный доступ к льготам.
Один из самых высоких негативных показателей касается оценки бесплатного питания и проживания украинцев, финансируемых из государственного бюджета. Против этого выступают 49% респондентов (ранее 20%), а число поддерживающих данные привилегии сократилось с 50 до 23%.
Каждый третий опрошенный признался, что в последнее время его отношение к беженцам с Украины изменилось. Причем до 85% заявили, что отношение ухудшилось.
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Поясняя ухудшение к украинцам, поляки поясняют, что негатив чаще всего вызывают такие формулировки, как "все должно быть им" или "все должно быть бесплатно".
"Мы также начали замечать, что украинцев характеризует "другая культура" (ее указали 50% опрошенных). Также респонденты в основном указывают на "другие нормы и правила", "другую религию", "отсутствие личной культуры", - пояснил доктор Станишевский.
Исследование проводилось 23 мая - 6 июня 2023 года на выборке из 584 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
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