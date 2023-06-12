https://ria.ru/20230612/polsha-1877583103.html

Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев

Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев - РИА Новости, 12.06.2023

Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев

Отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски, заявил The Guardian президент Союза... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T02:49

2023-06-12T02:49

2023-06-12T14:43

в мире

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски, заявил The Guardian президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.Как отмечает издание, у некоторых жителей Польши вызывает негативную реакцию присутствие в стране русскоязычных украинцев.По словам Скорки, его организация получала многочисленные звонки от поляков, которые хотели помочь беженцам, при этом они были "встревожены", узнав, что украинцы, которым они оказывали поддержку, продолжали говорить по-русски.Он привел данные весеннего опроса общественного мнения, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается, выступив с утверждением, что одной из причин стало то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски."Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский язык", — добавил Скорка.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина