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Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев - РИА Новости, 12.06.2023
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02:49 12.06.2023 (обновлено: 14:43 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/polsha-1877583103.html
Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев
Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев - РИА Новости, 12.06.2023
Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев
Отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски, заявил The Guardian президент Союза... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T02:49
2023-06-12T14:43
в мире
польша
украина
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски, заявил The Guardian президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.Как отмечает издание, у некоторых жителей Польши вызывает негативную реакцию присутствие в стране русскоязычных украинцев.По словам Скорки, его организация получала многочисленные звонки от поляков, которые хотели помочь беженцам, при этом они были "встревожены", узнав, что украинцы, которым они оказывали поддержку, продолжали говорить по-русски.Он привел данные весеннего опроса общественного мнения, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается, выступив с утверждением, что одной из причин стало то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски."Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский язык", — добавил Скорка.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев

Глава Союза украинцев Польши Скорка: у беженцев появились проблемы из-за русского языка

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски, заявил The Guardian президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.
Как отмечает издание, у некоторых жителей Польши вызывает негативную реакцию присутствие в стране русскоязычных украинцев.
По словам Скорки, его организация получала многочисленные звонки от поляков, которые хотели помочь беженцам, при этом они были "встревожены", узнав, что украинцы, которым они оказывали поддержку, продолжали говорить по-русски.
Он привел данные весеннего опроса общественного мнения, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается, выступив с утверждением, что одной из причин стало то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски.
"Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский язык", — добавил Скорка.
По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
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