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Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом - РИА Новости, 12.06.2023
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19:41 12.06.2023
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Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом - РИА Новости, 12.06.2023
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом
Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:41
2023-06-12T19:41
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Государство, конечно, делает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей. Это святое дело. Будем все делать для этого",- сказал Путин на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и реабилитации, поздравил их с государственными наградами и с тем, что они "настоящие мужчины". "Хочу в завершение выразить слова благодарности вашим родителям", - также сказал президент. Он отметил, что в значительной степени то, какими они выросли, это в значительной степени заслуга именно родителей. "Мы этого даже не замечаем иногда. Мы этого иногда не понимаем. Но конечном итоге все идет из семьи, из самого ближайшего окружения", - добавил Путин.
россия
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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале
Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин.
2023-06-12T19:41
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Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом

Путин: власти сделают все для поддержки участников СВО и семей погибших, это святое дело

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии награждения военнослужащих в госпитале им. А.А. Вишневского
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих в госпитале им. А.А. Вишневского - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих в госпитале им. А.А. Вишневского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин.
«
"Государство, конечно, делает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей. Это святое дело. Будем все делать для этого",- сказал Путин на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале.
Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и реабилитации, поздравил их с государственными наградами и с тем, что они "настоящие мужчины".
«
"Хочу в завершение выразить слова благодарности вашим родителям", - также сказал президент.
Он отметил, что в значительной степени то, какими они выросли, это в значительной степени заслуга именно родителей.
«
"Мы этого даже не замечаем иногда. Мы этого иногда не понимаем. Но конечном итоге все идет из семьи, из самого ближайшего окружения", - добавил Путин.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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