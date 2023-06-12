https://ria.ru/20230612/podderzhka-1877682766.html

Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом

Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом - РИА Новости, 12.06.2023

Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом

Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:41

2023-06-12T19:41

2023-06-12T19:41

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Государство, конечно, делает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей. Это святое дело. Будем все делать для этого",- сказал Путин на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и реабилитации, поздравил их с государственными наградами и с тем, что они "настоящие мужчины". "Хочу в завершение выразить слова благодарности вашим родителям", - также сказал президент. Он отметил, что в значительной степени то, какими они выросли, это в значительной степени заслуга именно родителей. "Мы этого даже не замечаем иногда. Мы этого иногда не понимаем. Но конечном итоге все идет из семьи, из самого ближайшего окружения", - добавил Путин.

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение наград участникам спецоперации в госпитале Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале 2023-06-12T19:41 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, видео