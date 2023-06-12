https://ria.ru/20230612/podderzhka-1877682766.html
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом - РИА Новости, 12.06.2023
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом
Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:41
2023-06-12T19:41
2023-06-12T19:41
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Государство, конечно, делает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей. Это святое дело. Будем все делать для этого",- сказал Путин на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и реабилитации, поздравил их с государственными наградами и с тем, что они "настоящие мужчины". "Хочу в завершение выразить слова благодарности вашим родителям", - также сказал президент. Он отметил, что в значительной степени то, какими они выросли, это в значительной степени заслуга именно родителей. "Мы этого даже не замечаем иногда. Мы этого иногда не понимаем. Но конечном итоге все идет из семьи, из самого ближайшего окружения", - добавил Путин.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877675073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a21fb310ecec1083c4e842bddcc23fa.jpg
Вручение наград участникам спецоперации в госпитале
Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале
2023-06-12T19:41
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин.
2023-06-12T19:41
true
PT1M17S
Путин назвал поддержку участников СВО и семей погибших святым делом
Путин: власти сделают все для поддержки участников СВО и семей погибших, это святое дело
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти будут делать все для поддержки участников спецоперации и семей погибших, пообещал президент РФ Владимир Путин.
«
"Государство, конечно, делает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей. Это святое дело. Будем все делать для этого",- сказал Путин
на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале.
Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и реабилитации, поздравил их с государственными наградами и с тем, что они "настоящие мужчины".
«
"Хочу в завершение выразить слова благодарности вашим родителям", - также сказал президент.
Он отметил, что в значительной степени то, какими они выросли, это в значительной степени заслуга именно родителей.
«
"Мы этого даже не замечаем иногда. Мы этого иногда не понимаем. Но конечном итоге все идет из семьи, из самого ближайшего окружения", - добавил Путин.