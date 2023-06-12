https://ria.ru/20230612/perevodchik-1877581035.html

Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.06.2023

Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Переводчик" британского режиссера Гая Ричи, лидировавший на прошлой неделе, снова возглавил прокат в России и странах СНГ, собрав свыше 50 миллионов... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T01:35

2023-06-12T01:35

2023-06-12T05:17

культура

россия

юлия пересильд

снг

роскосмос

клим шипенко

антон шкаплеров

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фильм "Переводчик" британского режиссера Гая Ричи, лидировавший на прошлой неделе, снова возглавил прокат в России и странах СНГ, собрав свыше 50 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.Вторую строчку занял американский приключенческий боевик "Трансформеры: Восхождение звероботов", который собрал 41,5 миллиона. На третьей строчке — первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 30 миллионов. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров.На четвертом месте мультфильм "Мармадюк", собравший 29,9 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных", который собрал свыше 28 миллионов.

https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html

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россия, юлия пересильд, снг, роскосмос, клим шипенко, антон шкаплеров